Глава Башкирии объявил о строительстве украинского культурного центра

В Башкортостане планируется создание Украинского историко-культурного центра. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров в субботу, 31 мая, во время посещения деревни Золотоношка в Стерлитамакском районе.

В населенном пункте под Стерлитамаком состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного павшим в Великой Отечественной войне и военных конфликтах. Также был установлен памятник Якову Ткаченко — уроженцу этих мест, удостоенному звания Героя Советского Союза.

Хабиров отметил особенности Золотоношки, где большинство жителей составляют украинцы. По словам главы республики, региональные власти длительное время обдумывали проект по созданию центра украинской культуры и истории. Наиболее вероятным местом для его размещения станет именно эта деревня.

Руководитель Башкортостана подчеркнул символичность надписи на новом мемориале — «Погибшим — память. Живущим — честь», назвав её девизом всей республики.