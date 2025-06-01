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Глава Башкирии объявил о строительстве украинского культурного центра

©администрация Стерлитамакского района

В Башкортостане планируется создание Украинского историко-культурного центра. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров в субботу, 31 мая, во время посещения деревни Золотоношка в Стерлитамакском районе.

В населенном пункте под Стерлитамаком состоялось торжественное открытие мемориального комплекса, посвященного павшим в Великой Отечественной войне и военных конфликтах. Также был установлен памятник Якову Ткаченко — уроженцу этих мест, удостоенному звания Героя Советского Союза.

Хабиров отметил особенности Золотоношки, где большинство жителей составляют украинцы. По словам главы республики, региональные власти длительное время обдумывали проект по созданию центра украинской культуры и истории. Наиболее вероятным местом для его размещения станет именно эта деревня.

Руководитель Башкортостана подчеркнул символичность надписи на новом мемориале — «Погибшим — память. Живущим — честь», назвав её девизом всей республики.

стерлитамакский район Хабиров
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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