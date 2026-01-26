0
8 часов
Культура

Фотограф из Уфы Лариса Усова выиграла премию Russian Photo Awards в Санкт-Петербурге

Лариса Усова одержала победу в номинации «Социальная фотография» на церемонии в Санкт-Петербурге. В конкурсе участвовало более 13 тысяч работ со всей страны.
заставка news-bash
©News-bash

Жительница Уфы Лариса Усова заняла первое место в номинации «Социальная фотография» на всероссийском конкурсе Russian Photo Awards 2025. Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге во дворце «Олимпия». Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Содержание
  1. Как выбирали лучших
  2. Главный приз и успехи соседей
  3. О премии

Как выбирали лучших

Работы участников оценивала коллегия из 60 экспертов фотоиндустрии. Жюри признало снимок Ларисы Усовой лучшим в категории, посвященной социальным проблемам.

Конкурс собрал рекордное количество участников. Организаторы обработали 13 814 заявок со всей России — от Калининграда до Владивостока. Фотографы соревновались в 27 номинациях, которые охватывали разные жанры: от классического пейзажа и портрета до специфических направлений вроде «ню».

Главный приз и успехи соседей

Звание «Фото года» и абсолютную победу в конкурсе одержала Екатерина Мартыненко. Вместе с титулом она получила денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Помимо уфимки, награды получили представители соседних с Башкирией регионов. Яна Зырянова из Челябинской области победила в категории детской постановочной фотографии, а Анастасия Голубева из Пермского края стала лучшей в номинации «Отцовство».

О премии

Russian Photo Awards (RPA) — ежегодная премия, которую вручают уже в восьмой раз. В профессиональной среде конкурс называют «Оскаром для фотографов». Победа или попадание в шорт-лист премии считается знаком качества и подтверждает высокую квалификацию автора на федеральном уровне.

