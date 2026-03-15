4 часа
Культура

Этно‑поп Ay Yola обогнала «Руки Вверх!» на музыкальной премии

Уфимский этно‑поп‑коллектив Ay Yola получил звание лучшей поп‑группы года на национальной музыкальной премии «Виктория» в Москве.
адель шайхитдинова
©AY YOLA/Vk.

Трио из Уфы Ay Yola завоевало золотую статуэтку премии «Виктория» в категории «Поп‑группа года». Торжественная церемония прошла 14 марта на сцене московской Live Арены.

Как рассказали музыканты в социальных сетях, победа стала для них полной неожиданностью — за награду боролись «Моя Мишель», «Руки Вверх!», A’Studio и V-Teens.

Коллектив основан в Уфе в 2024 году продюсером Русланом Шайхитдиновым. В группу также входят его дочь Адель и заслуженный артист РБ Ринат Рамазанов.

Что такое премия «Виктория»

Премия «Виктория» проводится ежегодно с 2015 года. Её учредил Фонд поддержки отечественной музыки по инициативе поэта и предпринимателя Михаила Гуцериева, композитора Игоря Крутого и медиаменеджера Юрия Костина. Лауреатов определяет независимое жюри из профессионалов отрасли — продюсеров, музыкантов, народных и заслуженных артистов.

Как создавалась группа

Идея создать группу появилась, когда Шайхитдинов решил записать вместе с дочерью Адель гимн «Моя Уфа» к 450‑летию столицы Башкортостана, пригласив кураиста Рината Рамазанова. В ноябре 2025 года коллектив уже получил две награды на церемонии Top Hit Music Awards 2025 — «Самый популярный этнический исполнитель в интернете» и «Фолк‑хит года» за композицию «Homay».

Рост прослушиваний KION на 69 % и хит «Homay»

По данным аналитиков холдинга ON Media (группа компаний МТС), Башкортостан вошёл в топ‑10 самых слушающих регионов страны: общее число прослушиваний в сервисе «KION Музыка» выросло на 69 % по итогам 2025 года, а трек «Homay» от Ay Yola возглавил топ‑3 популярных песен в стриминге. Песня вошла в мировой топ‑5 чарта Shazam, обогнав хиты Леди Гага, Билли Айлиш и The Weeknd, и заняла первые строчки в 30 странах, включая Великобританию, Германию и Финляндию.

По данным правительства Башкортостана, республика заняла 2‑е место после Москвы по посещаемости культурных мероприятий в 2024 году — более 161 млн посещений, на 34 % больше показателей 2023 года.

На церемонии «Виктория‑2026» также отметили Ани Лорак (певица года) и Егора Крида (хип‑хоп‑исполнитель года). Ay Yola также номинирована на ЖАРА Music Awards 2026 в категории «Прорыв года».

