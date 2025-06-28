Этно-хит из Башкирии получил апгрейд от поп-короля

Фанаты дождались, а стриминги напряглись. Совместная работа Димы Билана и башкирского трио AY YOLA наконец-то оказалась в сети. Речь о ремиксе на их вирусный хит Homay, который успел нашуметь на премии МУЗ-ТВ. Теперь его можно послушать на всех музыкальных платформах.

Это не просто коллаборация, а целый культурный манифест. Башкирский, русский и кабардинский языки сплелись в одном треке, чтобы рассказать историю об истоках и силе. Сам Билан с гордостью исполнил строки на кабардинском, сделав реверанс своим корням. Музыканты из AY YOLA назвали это встречей традиций, которые звучат как единое целое.

Публика услышала эту версию задолго до официального релиза. Сначала номер произвёл фурор на премии МУЗ-ТВ, попав в тренды YouTube. Затем его повторили на сольнике Билана перед 35-тысячным стадионом «Динамо». По словам артиста, идея сделать студийную запись родилась как раз после того концерта, на волне эмоций.

Сеть взорвалась откликами. Слушатели пишут, что в студийной версии дуэт звучит как чистое удовольствие, а трек — просто огонь. Многие благодарят артистов за глубокий смысл и уважение к культурам. Фанаты описывают композицию как сказочную легенду, которая теперь стала ещё загадочнее и успокаивает душу.

Успех фита уже можно измерить в цифрах. По данным чарта BandLink на 28 июня 2025 года, совместный трек Homay уверенно закрепился на 17-й строчке ежедневного топа по России.