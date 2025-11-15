0
Культура

Элвин Грей удивил кировчан пиджаком с аппликацией девушки в очках

Народный артист Башкортостана Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, устроил для жителей Кирова не только музыкальное шоу, но и небольшое дефиле сценических образов.
Радик Юльякши
©Элвин Грей / Telegram

Во время концерта зрители особенно обратили внимание на пиджак певца: нижнюю часть украшала крупная аппликация с изображением девушки в тёмных солнцезащитных очках.

После выступления музыкант вышел на связь с поклонниками в соцсетях и признался, что зал принял его с первых секунд — по его словам, атмосфера в кировском ДК оставалась тёплой и поддерживающей до последней песни.

«Спасибо вам огромное, этот вечер подарил нам колоссальный заряд эмоций», — написал артист, поблагодарив публику за приём.

Яркие костюмы уже стали неотъемлемой частью концертов Элвина Грея: на предыдущих шоу поклонники обсуждали другой эффектный наряд — бело‑красный комплект с крупными изображениями фортепианных клавиш на груди.

Необычные решения в сценическом гардеробе Юльякшина вызывают у аудитории полярные реакции: одни видят в них фирменный стиль и смелый эксперимент, другие считают такие вещи излишне эпатажными.

Однако сам артист, судя по реакции в зале и комментариям после концерта, явно не собирается отказываться от ярких деталей — именно они помогают ему выделяться на фоне коллег и поддерживать живой диалог с поклонниками.

0
11.10.2025
Новости

Конфликт из-за хита: с Элвина Грея требуют в суде 2,7 млн рублей

Радик Юльякши
Казанская компания «Барс-Рекордс» подала в суд на певца Элвина Грея, требуя 2,75 млн рублей. Суть претензий пока не ясна, но дело связано с хитом «Туган як».
0
20.06.2025
Новости

Элвин Грей полгода скрывал мучительную болезнь от фанатов

элвин грей в больнице
СМИ Татарстана сообщили о проблемах со здоровьем у популярного певца Элвина Грея. У артиста диагностировали межпозвоночную грыжу, которая серьезно осложняет его жизнь.
0
09.06.2025
Новости

Фаворит Хабирова получил смертоносный подарок

Элвин Грей
О необычном презенте рассказал сам Элвин Грей на своей странице в соцсетях. Похоже, теперь в его райдере появится пункт «не дарить колюще-режущие». Подарком оказалась старинная трубка с Бали.
0
13.05.2025
Общество

По-королевски: Советник Главы Башкирии прокатился в VIP-вагоне по пути в Казань

элвин грей в поезде
Пока обычные пассажиры теснятся в плацкарте, «татаро-башкирский Джастин Бибер» Элвин Грей передвигается по стране в приватном вагоне премиум-класса. Об этом мы узнали из социальных сетей самого артиста.
0
06.05.2025
Новости

«Приехал голодный татарин к нам в Москву»: Элвин Грей заявился к Газманову на шашлыки

газманов вместе с юльякшиным
Один из самых популярных певцов Уфы решил нагрянуть в гости к патриарху российской эстрады — и всё заснял. Элвин Грей поделился в соцсетях кадрами своего визита к Олегу Газманову.
