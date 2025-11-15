Элвин Грей удивил кировчан пиджаком с аппликацией девушки в очках

Народный артист Башкортостана Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, устроил для жителей Кирова не только музыкальное шоу, но и небольшое дефиле сценических образов.

Во время концерта зрители особенно обратили внимание на пиджак певца: нижнюю часть украшала крупная аппликация с изображением девушки в тёмных солнцезащитных очках.

После выступления музыкант вышел на связь с поклонниками в соцсетях и признался, что зал принял его с первых секунд — по его словам, атмосфера в кировском ДК оставалась тёплой и поддерживающей до последней песни.

«Спасибо вам огромное, этот вечер подарил нам колоссальный заряд эмоций», — написал артист, поблагодарив публику за приём.

Яркие костюмы уже стали неотъемлемой частью концертов Элвина Грея: на предыдущих шоу поклонники обсуждали другой эффектный наряд — бело‑красный комплект с крупными изображениями фортепианных клавиш на груди.

Необычные решения в сценическом гардеробе Юльякшина вызывают у аудитории полярные реакции: одни видят в них фирменный стиль и смелый эксперимент, другие считают такие вещи излишне эпатажными.

Однако сам артист, судя по реакции в зале и комментариям после концерта, явно не собирается отказываться от ярких деталей — именно они помогают ему выделяться на фоне коллег и поддерживать живой диалог с поклонниками.