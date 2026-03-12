0
Бывший глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов стал и. о. министра культуры Башкирии

Фанур Шайхисламов занял должность исполняющего обязанности министра культуры Башкортостана. Ранее он руководил Татышлинским районом. Кадровое решение приняли на фоне уголовного дела против экс-главы ведомства Амины Шафиковой.
Глава Башкортостана Радий Хабиров 12 марта лично приехал в Татышлинский район и объявил о кадровых перестановках. На заседании райсовета депутаты досрочно прекратили полномочия руководителя администрации. Шайхисламов получил назначение и. о. главы Минкультуры республики, сообщает ИА «Башинформ».

Хабиров назвал Шайхисламова грамотным организатором.

«Министерству культуры сейчас нужен не столько творческий руководитель, сколько управленец с серьёзными организаторскими навыками», — подчеркнул глава региона.

Кем был Шайхисламов до назначения

45-летний Шайхисламов возглавлял Татышлинский район с ноября 2020 года. До этого он работал в республиканских органах власти и администрации главы региона. Также занимал должность замминистра семьи, труда и соцзащиты населения республики. Он получил высшее юридическое образование, с 2006 года работал в различных министерствах и ведомствах Башкортостана.

Арест Шафиковой и уголовное дело о растрате

Решение приняли после ареста прежнего министра культуры Амины Шафиковой. Её задержали 18 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы отправил чиновницу под стражу до 17 апреля. Следствие предъявило ей обвинения в растрате и получении взятки в особо крупном размере.

Шафикова занимала пост главы Минкультуры более 13 лет. Задержание стало результатом расследований в сфере госзакупок подведомственных министерству учреждений.

Ущерб бюджету свыше 15 млн рублей

Ранее, как сообщал РБК Уфа, следствие предъявило обвинения директору Государственного академического симфонического оркестра республики Артуру Назиуллину и руководителю Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова Алмазу Саетову. По данным СК по РБ, они вступили в сговор с главой Дирекции культурных программ Гульнарой Юриной. Фигуранты заключили договоры без конкурсных процедур по завышенной стоимости. Бюджету нанесён ущерб свыше 15 млн рублей.

1,6 млрд рублей на культуру Башкирии в 2026 году

По информации Минкультуры, в 2026 году федеральный бюджет выделит республике 1,617 млрд рублей на поддержку культуры. Это в 11,4 раза больше, чем в 2018 году (142 млн рублей). По сравнению с 2025 годом рост составил 92,3%. Из этой суммы порядка 600 млн рублей направят в муниципалитеты. По словам Хабирова, в ведении министерства — почти 2000 домов культуры и около 1000 сотрудников отрасли.

Что ждёт театры и дома культуры до 2028 года

Смена руководства не должна затронуть текущие федеральные программы. На 2027–2028 годы уже запланировано финансирование свыше 2 млрд рублей. В 2026 году средства пойдут на модернизацию 100 домов культуры и укрепление базы 21 учреждения. Среди них — Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури и Национальный музей РБ.

12.03.2026
Новости

В Башкирии назначили главу Татышлинского района: кто такой Ринат Магзумов

герб башкирии
Депутаты Татышлинского района утвердили Рината Магзумова врио главы после отставки Фанура Шайхисламова, переведённого руководить Минкультом Башкирии.
27.02.2026
Культура

В Башкирии назначили временного главу Минкультуры: что известно о Наталье Лапшиной

Наталья Лапшина
Первый замминистра Наталья Лапшина стала исполняющей обязанности главы Минкультуры Башкирии после ареста Амины Шафиковой по делу о растрате и взятках.
24.02.2026
Новости

В Башкирии мэром Кумертау вновь избрали экс-главврача Олега Астахова

Олег Астахов
Олег Астахов снова возглавил Кумертау — депутаты горсовета не выдвинули ему альтернативы и проголосовали единогласно. Город входит в число наиболее проблемных в Башкирии по ряду социальных показателей.
24.02.2026
Новости

«Тяжелая и непонятная ситуация»: Глава Башкирии прокомментировал арест Амины Шафиковой

Амина Шафикова
Глава Башкирии Радий Хабиров публично поддержал арестованную министра культуры Амину Шафикову и заявил, что не намерен отстранять её от должности. Ситуацию с задержанием он назвал «непонятной».
21.02.2026
Криминал

Министру культуры Башкирии Шафиковой грозит до 20 лет колонии

Амина Шафикова
Юрист Александр Хаминский допустил, что глава Минкульта Башкирии может получить до 20 лет лишения свободы по совокупности двух тяжких статей УК РФ.
20.02.2026
Новости

Александр Голуб назначен начальником управления Росгвардии по Башкирии

Александр Голуб
Управление Росгвардии по Башкортостану возглавил полковник полиции Александр Голуб — уроженец Уфы, начинавший карьеру в МВД республики и до последнего назначения руководивший ведомством в Марий Эл.
19.02.2026
Криминал

Суд в Москве арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову

Амина Шафикова
Басманный суд Москвы отправил министра культуры Башкирии Амину Шафикову в СИЗО до 17 апреля. Ей вменяют растрату и взятку в особо крупном размере.
19.02.2026
Криминал

Следком запросил арест министра культуры Башкирии Амины Шафиковой по делу о взятках и растрате

Амина Шафикова
Следственный комитет просит отправить в СИЗО министра культуры Башкирии Амину Шафикову. Чиновницу обвиняют в растрате и взятках. Подробности громкого дела.
