Бывший глава Татышлинского района Фанур Шайхисламов стал и. о. министра культуры Башкирии

Фанур Шайхисламов занял должность исполняющего обязанности министра культуры Башкортостана. Ранее он руководил Татышлинским районом. Кадровое решение приняли на фоне уголовного дела против экс-главы ведомства Амины Шафиковой.

Глава Башкортостана Радий Хабиров 12 марта лично приехал в Татышлинский район и объявил о кадровых перестановках. На заседании райсовета депутаты досрочно прекратили полномочия руководителя администрации. Шайхисламов получил назначение и. о. главы Минкультуры республики, сообщает ИА «Башинформ».

Хабиров назвал Шайхисламова грамотным организатором.

«Министерству культуры сейчас нужен не столько творческий руководитель, сколько управленец с серьёзными организаторскими навыками», — подчеркнул глава региона.

Кем был Шайхисламов до назначения

45-летний Шайхисламов возглавлял Татышлинский район с ноября 2020 года. До этого он работал в республиканских органах власти и администрации главы региона. Также занимал должность замминистра семьи, труда и соцзащиты населения республики. Он получил высшее юридическое образование, с 2006 года работал в различных министерствах и ведомствах Башкортостана.

Арест Шафиковой и уголовное дело о растрате

Решение приняли после ареста прежнего министра культуры Амины Шафиковой. Её задержали 18 февраля. На следующий день Басманный суд Москвы отправил чиновницу под стражу до 17 апреля. Следствие предъявило ей обвинения в растрате и получении взятки в особо крупном размере.

Шафикова занимала пост главы Минкультуры более 13 лет. Задержание стало результатом расследований в сфере госзакупок подведомственных министерству учреждений.

Ущерб бюджету свыше 15 млн рублей

Ранее, как сообщал РБК Уфа, следствие предъявило обвинения директору Государственного академического симфонического оркестра республики Артуру Назиуллину и руководителю Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова Алмазу Саетову. По данным СК по РБ, они вступили в сговор с главой Дирекции культурных программ Гульнарой Юриной. Фигуранты заключили договоры без конкурсных процедур по завышенной стоимости. Бюджету нанесён ущерб свыше 15 млн рублей.

1,6 млрд рублей на культуру Башкирии в 2026 году

По информации Минкультуры, в 2026 году федеральный бюджет выделит республике 1,617 млрд рублей на поддержку культуры. Это в 11,4 раза больше, чем в 2018 году (142 млн рублей). По сравнению с 2025 годом рост составил 92,3%. Из этой суммы порядка 600 млн рублей направят в муниципалитеты. По словам Хабирова, в ведении министерства — почти 2000 домов культуры и около 1000 сотрудников отрасли.

Что ждёт театры и дома культуры до 2028 года

Смена руководства не должна затронуть текущие федеральные программы. На 2027–2028 годы уже запланировано финансирование свыше 2 млрд рублей. В 2026 году средства пойдут на модернизацию 100 домов культуры и укрепление базы 21 учреждения. Среди них — Башкирский театр драмы им. Мажита Гафури и Национальный музей РБ.