Прошло шесть лет с премьеры военной драмы «Сестрёнка», снятой по повести башкирского поэта Мустая Карима. Марта Кесслер (бывшая Тимофеева), сыгравшая главную роль девочки-сироты Оксаны, переехала в США и снимается в голливудских проектах. Арслан Крымчурин, исполнивший роль Ямиля, остался в России и совмещает актёрскую карьеру с блогерством.

Марта Кесслер: смена фамилии и жизнь в США

Марта сменила фамилию Тимофеева на псевдоним Кесслер. Сейчас 16-летней актрисе удалось построить впечатляющую карьеру — в её фильмографии уже более 50 работ. После съёмок в «Сестрёнке» девушка получила роль в американском сериале «Тайное общество мистера Бенедикта», где сыграла Констанцию Контрейр.

В апреле 2020 года Марта отправилась покорять Голливуд. Актриса снялась в сериале «Санта-Клаусы» на роль Ольги — оба проекта вышли на платформе Disney+. Её соцсети ведёт мама, аккаунты полностью на английском языке. У Марты 60,5 тысяч подписчиков в Instagram*.

Арслан Крымчурин: блогерство и новые роли

Арслану Крымчурину сейчас 13 лет. Юноша позиционирует себя не только как актёр, но и как ведущий и блогер. В Instagram* у него 11,9 тысяч подписчиков — там он делится фотографиями с поездок по России и со съёмочных площадок.

После «Сестрёнки» Арслан снялся в короткометражке «Айназ», «Дневнике поэта» в роли поэта Рами Гарипова в детстве и в эпизодической роли в сериале «Нулевой пациент». Последняя работа актёра — российский сериал «Ведьма» режиссёра Андрея Либенсона, который ещё не вышел в показ. Съёмки проходили в Уфе и деревне Таш-Асты. Арслан регулярно публикует короткие юмористические ролики в соцсетях.

Дружба на расстоянии

Марта и Арслан подписаны друг на друга в соцсетях и поддерживают связь. Однако в совместных проектах после «Сестрёнки» юные актёры пока не снимались. Марта успела поработать ещё раз с режиссёром Александром Галибиным — в его фильме «Моя ужасная сестра» ей досталась главная роль. Последней картиной актрисы стала российская семейная комедия «(Не)искусственный интеллект», вышедшая в 2025 году.

Фильм «Сестрёнка» и его наследие

«Сестрёнка» вышла в прокат 19 сентября 2019 года к столетию со дня рождения Мустая Карима. Фильм рассказывает о девочке-сироте Оксане, которую во время Великой Отечественной войны красноармеец из Башкирии находит в разрушенной украинской деревне и забирает в башкирский аул. Картина получила высокую оценку зрителей — 8,3 звезды на «Кинопоиске». Режиссёр Александр Галибин в 2023 году получил премию президента России за вклад в развитие отечественного детского кино.

* — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.