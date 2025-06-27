Башкирский театр оперы праздновал в Казани «масочный триумф»

©Радий Хабиров/Telegram
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о триумфе уфимского театра на главной театральной премии страны. Башкирская опера увезла из Казани шесть золотых статуэток, став настоящей звездой вечера в театре Камала.
Опера про лунное затмение принесла театру львиную долю наград. Валерий Платонов как главный дирижер получил признание за музыкальное руководство постановкой по трагедии Мустая Карима. Любовь Буторина триумфально сыграла Танкабику, что принесло ей статуэтку за женскую роль.
Мужскую номинацию забрал Василий Ефимов из московского Геликон-опера, воплотивший образ Диуана. Екатерина Малинина стала двукратной победительницей — жюри отметило её работу и как художника по костюмам, и как постановщика.
Балетное направление тоже не осталось без внимания. Сергей Бикбулатов получил маску за роль Рахманинова в спектакле, который стал симфонией длиною в целую жизнь композитора.
Режиссёры-постановщики Ляйсан Сафаргулова и Олег Габышев создали спектакли, которые покорили взыскательное жюри премии. Церемония награждения впервые за три десятилетия прошла не в столице, а в новом здании казанского театра.
Почему шесть наград — это так важно?
«Золотая маска» — главная театральная премия страны. В этом году на неё было подано более 700 заявок, а в финал вышли всего 45 спектаклей. Получить шесть наград в такой конкуренции — это как взять несколько Оскаров за один фильм.
Впервые ли церемонию провели не в столице?
Да, это редкий случай. Традиционно «Маску» вручали в Москве или Санкт-Петербурге. Перенос в Казань был сделан, чтобы подчеркнуть важность региональных театров и показать всей стране новое здание театра имени Камала.
Что такого особенного в постановках-победителях?
Опера «В ночь лунного затмения» — это современное прочтение классической башкирской трагедии Мустая Карима, важной части культурного кода республики. Балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» — это глубокое погружение в биографию и внутренний мир великого композитора. Обе постановки требуют не только технического мастерства, но и сильной эмоциональной отдачи.
В чём принципиальное различие между игрой в театре и в кино?
В театре нет права на ошибку — всё происходит здесь и сейчас, на глазах у зрителя. Эта живая энергия и прямой контакт с залом создают уникальную атмосферу. В кино же есть дубли, а многое решает монтаж и работа с крупными планами, что требует от актёра другой техники.
Как театр «вписывается» в современную жизнь, полную гаджетов?
Театр сегодня — это не просто развлечение. Он задаёт вопросы об обществе, заставляет думать и чувствовать. В отличие от быстрого потребления контента в интернете, театр предлагает глубокое погружение и коллективное переживание, которое невозможно получить онлайн.
Что изменится в «Золотой маске» в следующем году?
Премию ждёт серьёзная реформа. Вместо наград для отдельных актёров, режиссёров и художников будут выбирать лучшие спектакли в целом. По словам президента премии Владимира Машкова, это сделано, чтобы подчеркнуть коллективный характер театрального искусства.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
Задать вопрос