Башкирский театр оперы праздновал в Казани «масочный триумф»

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о триумфе уфимского театра на главной театральной премии страны. Башкирская опера увезла из Казани шесть золотых статуэток, став настоящей звездой вечера в театре Камала.

Опера про лунное затмение принесла театру львиную долю наград. Валерий Платонов как главный дирижер получил признание за музыкальное руководство постановкой по трагедии Мустая Карима. Любовь Буторина триумфально сыграла Танкабику, что принесло ей статуэтку за женскую роль.

Мужскую номинацию забрал Василий Ефимов из московского Геликон-опера, воплотивший образ Диуана. Екатерина Малинина стала двукратной победительницей — жюри отметило её работу и как художника по костюмам, и как постановщика.

Балетное направление тоже не осталось без внимания. Сергей Бикбулатов получил маску за роль Рахманинова в спектакле, который стал симфонией длиною в целую жизнь композитора.

Режиссёры-постановщики Ляйсан Сафаргулова и Олег Габышев создали спектакли, которые покорили взыскательное жюри премии. Церемония награждения впервые за три десятилетия прошла не в столице, а в новом здании казанского театра.