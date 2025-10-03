Башкирская группа AY YOLA выпустила альбом по эпосу «Урал-батыр»

Башкирская этно-поп группа AY YOLA выпустила дебютную пластинку «Ural Batyr». Внутри — 12 треков по главам эпоса, а впереди — гастроли по России.

Башкирская группа AY YOLA представила свой первый альбом «Ural Batyr». По информации от самих музыкантов, релиз состоялся ровно в полночь 3 октября. Теперь древняя легенда официально зазвучала в современных плейлистах.

Внутри пластинки — 12 композиций, каждая из которых посвящена одной из глав народного эпоса. Сами артисты намекнули, что альбом получился мультижанровым. Слушателей ждет гремучая смесь из драм-н-бэйса, гитарных риффов, дип-хауса и, конечно, этнических мотивов с кубызом и пентатоникой.

Накануне релиза музыканты подогрели интерес аудитории загадочным постом. Они пообещали, что крылатый конь Акбузат явится по зову Хумай, чтобы отыскать своего настоящего батыра. Кажется, конь уже в пути.

Сразу после громкой премьеры группа собирает чемоданы. С 10 октября AY YOLA стартует в большой гастрольный тур по городам России, чтобы представить свой дебютный альбом. Первыми живое звучание башкирского эпоса оценят в Челябинске. Во время концертов обещают разыгрывать книги «Урал-батыр».

Напомним, AY YOLA — это этно-поп трио из Уфы, которое появилось в 2024 году. Коллектив быстро взлетел на вершины чартов благодаря треку «Homay», набравшему миллионы прослушиваний. В составе группы — вокалистка Адель Шайхитдинова, аккомпаниатор Руслан Шайхитдинов и мастер горлового пения Ринат Рамазанов.