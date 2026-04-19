0
2 часа
Культура

Башкирская группа AY YOLA представила клип о трагической судьбе сестры Хумай

Башкирская группа AY YOLA 18 апреля 2026 года выпустила клип на песню «Айһылыу» — первый сингл со второго альбома. Видео снималось в марте в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии и рассказывает историю Айхылу из эпоса «Урал-батыр».
©Ay Yola / Вконтакте

Башкирская этно-поп-группа AY YOLA 18 апреля представила клип на композицию «Айһылыу». Видео стало первым синглом со второго студийного альбома коллектива.

В основе сюжета — образ Айхылу, дочери владыки небесных птиц Самрау и Луны. Согласно башкирскому эпосу «Урал-батыр», у Самрау были две дочери: Хумай, рождённая от Солнца, и Айхылу, рождённая от Луны. Если первая становится супругой светлого богатыря Урал-батыра, то судьба второй складывается иначе: её захватывают дивы и змеи, принуждая силой и обманом стать женой Шульгена — брата-антагониста, примкнувшего к силам тьмы.

«Эта работа открывает новую главу AY YOLA. Песня Aihylyu — первый сингл со второго альбома, который продолжает историю эпоса «Урал-Батыр». В клипе мы расскажем историю Айхылу, сестры Хумай», — рассказали участники группы.

Съёмки прошли в марте 2026 года в посёлке Усть-Баргузин Республики Бурятия. Новая работа продолжает мифологическую линию, заложенную в предыдущих треках коллектива.

Напомним, группа AY YOLA была создана в 2024 году в Уфе. В её составе три участника: Адель Шайхитдинова (вокал), Руслан Шайхитдинов (саунд-продюсер, клавишные, бас-гитара, кыл-кубыз) и Ринат Рамазанов (вокал, курай, горловое пение). Широкую известность коллектив получил после выхода песни «Homay».

По словам участника группы Рината Рамазанова, туристический поток в Республике Башкортостан в местах, где снимался клип на песню «Homay», вырос в три раза, а интерес к эпосу «Урал-батыр» — в 30 раз. Об этом музыкант заявил на ПМЭФ-2025.

7 января 2026 года состоялась премьера совместного клипа AY YOLA и певицы Алсу на народную песню «Ay, bylbylym». Видео попало в топ трендов, а съёмки прошли в Башкортостане в декабре 2025 года.

К слову, в марте 2026 года группа AY YOLA уже представляла муд-видео на композицию «Shulgan», также созданную по мотивам эпоса «Урал-батыр» и рассказывающую историю брата-антагониста Шульгена.

0
03.04.2026
Культура

группа Ay Yola с Эрдоганом
0
08.12.2025
Семья

ребенок на пеленальном столике
0
28.11.2025
Культура

группа ay yola
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.