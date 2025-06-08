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Башкирская группа AY YOLA покорила YouTube десятью миллионами просмотров

©AY YOLA / Vk

Группа из Башкирии AY YOLA отчиталась о впечатляющих результатах своего творения.

Ровно месяц прошёл с релиза видеоклипа на композицию Homay. С момента премьеры 6 мая цифры продолжают расти как на дрожжах. YouTube зафиксировал 10,2 миллиона просмотров.

Активность зрителей поражает не меньше. Комментариев накопилось почти 22 тысячи, а лайков собралось свыше 218 тысяч. Такая статистика говорит о том, что аудитория не просто смотрит, но и эмоционально реагирует.

Сами артисты уже высказались о феномене популярности. Они выразили благодарность всем, кто не только просматривал материал, но и активно распространял его среди знакомых.

Композиция звучит на башкирском языке и стала прорывом для коллектива в текущем году. За считанные дни трек ворвался в топы чартов разных государств.

Творческая концепция группы базируется на тюркской мифологии. Homay черпает вдохновение из эпоса «Урал-Батыр», что придаёт современному звучанию глубокие исторические корни.

Аy Yola
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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