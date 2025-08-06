AY YOLA взорвала «Тавриду» новыми треками из альбома «Урал Батыр»

Башкирская музыкальная группа AY YOLA стала хедлайнером на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму, где представила три эксклюзивные песни из грядущего альбома «Урал Батыр». Музыканты удивили публику свежим звучанием, смешав рок, рэп и традиционные мотивы, и влюбили в себя аудиторию хитами-кричалками.

Башкирский музыкальный феномен, группа AY YOLA, продолжает покорять Россию. 5 августа коллектив выступил на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму, где представил публике сразу три эксклюзивных трека из своего нового альбома «Урал Батыр».

Выступление началось со знакомых хитов, включая легендарный «Homay», с которого начался их взлёт в апреле 2025 года. Но главным подарком для зрителей стали новинки.

«Сейчас крылатый конь Акбузат будет спускаться с небес», — объявил солист Ринат Рамазанов, презентуя эпический трек «Акбузат», который группа пока не выпустила на стриминговых платформах.

Затем AY YOLA продемонстрировала новое звучание: одна из песен захватила слушателей миксом из нежного вокала Адели в припеве, который напомнил о группе Nirvana, и драйвового рэпа от Рината на башкирском языке.

Третья новинка оказалась цепким этно-рейвом с припевом-кричалкой, который группа разучила прямо со сцены вместе с крымской публикой. Ринат Рамазанов проверил знание тюркских языков, и зрители без труда подхватили счёт «Бер, ике, өс!» (Один, два, три!). После чего артист добавил: «А „в наших традициях сила“ по-башкирски звучит „беҙҙең йола – көс“». Так родился новый потенциальный хит «Бер, ике, өс! Беҙҙең йола – көс!», который мгновенно запомнился всем присутствующим.

Выступление завершилось повторным исполнением «Homay» на бис.