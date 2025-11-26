AY YOLA удостоилась двух премий Top Hit Music Awards 2025 за этно-поп и хит «Homay»

Уфимский коллектив AY YOLA получил две награды на премии Top Hit Music Awards. Группа не смогла присутствовать на церемонии из-за гастрольного тура.

Уфимская группа AY YOLA была отмечена на музыкальной премии Top Hit Music Awards 2025. Коллектив получил две награды: «Самый популярный этнический исполнитель в интернете» и «Фолк-хит года» за композицию «Homay», сообщает Башинформ.

Представители группы не присутствовали на церемонии награждения. Причиной стал плотный гастрольный график. Музыканты поблагодарили своих слушателей за поддержку в социальных сетях, отметив растущий интерес к их творчеству, основанному на башкирском эпосе «Урал-Батыр».

Ранее песня «Homay» вошла в мировые чарты сервиса Shazam. Композиция заняла высокие позиции в списках прослушиваний в 30 странах, включая Россию, Казахстан, Азербайджан и Узбекистан. Участникам группы были вручены государственные награды Республики Башкортостан.

AY YOLA — это музыкальное трио из Уфы, в состав которого входят Адель Шайхитдинова, её отец Руслан Шайхитдинов и Ринат Рамазанов. Коллектив был создан в 2024 году и исполняет музыку в жанре этно-поп, сочетая электронные аранжировки и традиционные башкирские инструменты.

Как сообщал ранее портал news-bash.ru, для создания одного из своих клипов на песню «Yola» группа посетила четыре страны. Это показывает серьёзный подход коллектива к визуальной составляющей своего творчества и продвижению башкирской культуры за рубежом.

Недавно коллектив представил совместную работу с певицей Алсу — новую аранжировку песни «Ай, былбылым». Сотрудничество артистов привлекло дополнительное внимание к их деятельности и к современному прочтению фольклорной музыки.