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Ay Yola научат Павлу Волю горловому пению

©AY YOLA / Vk

Башкирские музыканты AY YOLA, чей трек HOMAY покорил мировые чарты и заставил Spotify признать силу тюркского фолка, снялись в российском ток-шоу.

Ребята из Уфы приняли участие в «Шоу Воли» на ТНТ. Выпуск можно будет посмотреть уже завтра вечером. Музыканты не просто расскажут о своём взлёте — они действительно будут учить Павла Волю горловому пению.

В эфире группа поделится историей создания своего вирусного хита, который сейчас слушают от Нью-Йорка до Токио. А ещё расскажут о курае — той самой башкирской флейте, которая сейчас восхищает миллионы, сообщили в МКСеть.

Воля, кстати, не впервые встречается с AY YOLA — первый раз они пересеклись ещё на шоу «Песни», когда никто и подумать не мог, что скромные башкирские музыканты скоро будут вдохновлять весь мир.

Ранее мы писали о том, что группа Ay Yola возмутилась использованием их песни Homay в промо-ролике «Башспирта» без разрешения. Музыканты ранее отказались от предложения включить композицию в ТВ-рекламу алкоголя, но компания всё равно использовала фрагмент в своих reels.

Аy Yola
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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