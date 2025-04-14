Музыканты группы Ay Yola получили почётные звания Башкортостана

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присвоении почётных званий музыкантам популярной группы Ay Yola. Об этом руководитель региона сообщил сегодня, 14 апреля, на оперативном совещании республиканского правительства.

Основатель коллектива Ринат Рамазанов, ранее известный по группе «Аргымак», удостоился звания народного артиста Башкортостана. Его коллеги — отец и дочь Руслан и Адель Шайхитдиновы — стали заслуженными артистами республики.

Хабиров лично поблагодарил музыкантов за значительный вклад в развитие культуры региона. Для Рината Рамазанова это уже второе почётное звание — ранее он был удостоен титула заслуженного артиста Башкирии.

— Одна песня выстрелила и тут же звания сразу дали. А в театрах работают годами, чтобы хоть какое-то звание заслужить, — комментирует в соцсетях событие Леся.

— Она как ворвалась так и обратно вылетит, одна песня не показатель, через месяц их забудут, если не будет других хитов, — отмечает Aynur B.

— Лучше бы порадовались, что люди в массы несут башкирский язык, нет и тут захаять успели, — парирует Ada.

— Руслан всю жизнь в музыке, дочь тоже приобщил. Они много записывались и стремились. Участвовали в шоу Голос. В общем старались. Что вам не нравится то? Они и далее будут записывать музыку, никто не говорит, что данный трек их заключительная работа, — пишет Dmitri.

— Очень рад, помню Руслана ещё когда он в Динамике на пластинках играл, считаю заслуженно получили звания, это большой труд, пусть даже один трек, пока только стрельнул, — написал R.