0
14 часов
Культура

Антропологи показали лица предков башкир, живших 600 лет назад

Уфимские ученые реконструировали внешность людей, захороненных в XV веке у мавзолея Тура-хана. Скульптурные портреты степной знати выставили в визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций.
реконструкция внешности
©«Вестник археологии, антропологии и этнографии», 2025
Содержание
  1. Как восстанавливали облик
  2. Возвращение артефактов
  3. Справка

Как восстанавливали облик

Основой для реконструкции стали два черепа, найденные археологами в древнем некрополе рядом с мавзолеем. Работу выполнил антрополог Алексей Нечвалода.

Чтобы добиться документальной точности, ученый применил метод пластической реконструкции Михаила Герасимова. Эта технология позволяет восстановить черты лица по рельефу костей черепа, исключая художественный вымысел. Теперь посетители музея могут увидеть реальный антропологический тип людей, составлявших элиту того времени.

Скульптуры в визит-центре установили на специальных платформах: они поворачиваются в профиль, демонстрируя детали строения лица древних кочевников.

Возвращение артефактов

Параллельно с антропологическими исследованиями музейный комплекс пополняется историческими реликвиями. Недавно к мавзолею Тура-хана вернули надмогильный камень Таки-батыра.

Плита, датированная 1695–1696 годами и покрытая арабской вязью, полвека хранилась в запасниках Национального музея. Теперь она находится на своем историческом месте — на возвышенности, где традиционно хоронили башкирскую феодальную знать.

Справка

Мавзолей Тура-хана — памятник архитектуры XIV–XV веков, расположенный в Чишминском районе Башкирии. Вокруг него создается Евразийский музей кочевых цивилизаций, который объединяет исторические объекты и новые экспозиции.

Археологические изыскания ведутся также в окрестностях Уфы. Специалисты обнаружили стоянку кара-абызской культуры и извлекли из грунта более 900 предметов, относящихся к IV веку до нашей эры. Коллекцию пополнили наконечники стрел, фрагменты керамики, бронзовые украшения и стеклянные бусы импортного производства.​

Ещё одну находку сделал житель Кушнаренковского района во время подводной рыбалки на реке Белой. Мужчина поднял со дна костные останки мамонта и шерстистого носорога. Эксперты оценили возраст окаменелостей в диапазоне от 8 до 15 тысяч лет и приняли их на хранение в музей Уфимского университета науки и технологий.

