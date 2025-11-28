0
48 минут
Культура

26 лет спустя: в Башкирии сменился глава Союза театральных деятелей

Алмас Амиров сменил Ахтяма Абушахманова на посту главы СТД Башкирии. Новый руководитель планирует ремонт Дома актера и укрепление связей между театрами.
Алмас Амиров
©Башдрамтеатр им. М. Гафури

В руководстве регионального Союза театральных деятелей произошли изменения. Новым председателем организации официально стал актер Башкирского драмтеатра Алмас Амиров.

Выборы состоялись в уфимском Доме актера в рамках отчетно-выборной конференции. Большинство делегатов, представляющих театры республики, проголосовали за кандидатуру Амирова. На мероприятии присутствовали представители власти, включая министра культуры Амину Шафикову.

Алмас Амиров имеет звания Народного артиста Башкортостана и Заслуженного артиста России, Является лауреатом премии имени Ш. Бабича. Он продолжает играть в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури. В новой должности он намерен укрепить сотрудничество между творческими коллективами и государственными структурами.

Одним из ключевых пунктов программы нового председателя стал ремонт здания Союза — уфимского Дома актера. Амиров планирует обновить помещение и создать на его базе современный культурный центр.

Смена руководства произошла впервые за долгое время: предыдущий председатель Ахтям Абушахманов возглавлял отделение с 1999 года. На конференции его работу отметили государственной наградой — орденом Дружбы народов.

В ближайшие планы организации входит подготовка к федеральным мероприятиям. В частности, делегация из Башкирии примет участие в съезде Союза театральных деятелей России, который пройдет в Москве в октябре 2026 года. Также сообщается, что первым заместителем нового председателя назначена Рушана Бабич.

