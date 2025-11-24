0
2 часа
Криминал

«Живой не выйдешь»: житель Башкирии час удерживал медика в плену

Пьяный мужчина в Иглинском районе запер фельдшера и угрожал расправой из-за отсутствия лекарств. Суд вынес приговор, ограничив дебошира в свободе.
наручники на решетке
©Imagen

В Иглинском районе завершился суд над 39-летним местным жителем, который решил силой удержать медицинского работника в собственном доме. Информацию об этом подтвердила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к пациенту, который уже находился под сильным воздействием алкоголя. Обычный осмотр быстро перерос в конфликт: хозяину жилища не понравилось, что у медика с собой не оказалось какого-то конкретного препарата.

Разъяренный мужчина перешел от слов к делу. Он запер входную дверь на замок и прямым текстом заявил девушке-фельдшеру, что живой она отсюда не выйдет. Пленнице пришлось провести в компании агрессора около часа, слушая угрозы убийством.

Спасение пришло, когда хозяин ненадолго отвлекся и вышел на веранду. Медик успела связаться с диспетчером и сообщить о захвате. На помощь коллеге тут же бросился водитель бригады, который помог ей спастись.

На заседании дебошир полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

