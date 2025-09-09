0
14 часов
Криминал

Жительница Уфы покрылась волдырями после процедуры у косметолога

Уфимка хотела избавиться от морщин, а получила волдыри на лбу и порцию угроз в личку. Бьюти-сфера показала свои зубы, когда дело дошло до публичных разборок.
Обычный визит к косметологу в Уфе обернулся для местной бровистки Аделины настоящим кошмаром, пишет телеграм-канал Mash Batash. Девушка получила не только проблемы с кожей, но и анонимные угрозы расправы, после чего делом заинтересовались силовики.

Всё началось с того, что девушка решила подкорректировать внешность. Вместо гладкой кожи после визита к мастеру Яне Д. её лоб украсили волдыри. Такой результат дал укол ботокса с полимолочной кислотой.

Косметолог попыталась исправить свою работу. Яна предложила Аделине дополнительные сеансы для реабилитации и даже вернула часть денег — шесть тысяч рублей. Однако попытки спасти ситуацию оказались тщетными, и клиентке пришлось потратить немало времени на полноценное лечение.

Когда Аделина решила предать ситуацию огласке в соцсетях, на неё обрушился шквал хейта и угроз от анонимов. В сообщениях ей обещали сломать нос и называли «никчёмным существом».

Терпение девушки лопнуло, и она через своего представителя направила обращение в Следком. Теперь, если проверка подтвердит, что косметологические услуги были оказаны с нарушениями, Яне Д. может грозить реальное уголовное дело.

