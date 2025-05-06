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Жительница Башкирии убила мужа за оскорбление подруги

Фото: Imagen

В Башкирии женщина не стерпела хамства своего мужа — и отправила его на тот свет одним ударом ножа. Подробности рассказали в прокуратуре региона.

Все произошло в марте в городе Кумертау. Семейные посиделки с подругой превратились в бойню, когда в ход пошёл острый аргумент из кухонного ящика.

Началось всё безобидно — супруги выпивали в компании знакомой. Но мужчина не сдержал язык и обложил гостью такими словами, что у жены сорвало крышу. Одно движение рукой — и нож вошёл прямо в грудь обидчика.

Спасать было уже некого – крови было столько, что муж отправился в мир иной прямо на месте разборок.

Женщина полностью признала вину и готовится предстать перед судом. Дело уже в Кумертауском межрайонном суде — там и решат, сколько лет она проведёт за решёткой.

А ведь говорят, что словом можно убить. В этом случае слово убило того, кто его произнёс. Думайте, что и кому говорите, особенно если рядом нервная жена с доступом к ножам.

Кумертау происшествия в Кумертау убийство в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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