6 часов
Криминал

Жительница Башкирии обокрала мать погибшего бойца СВО на миллион рублей

Жительница Давлекановского района неделю тратила деньги с карты матери погибшего бойца СВО. Пока та скорбела о сыне, знакомая оплачивала свои развлечения.
Прокуратура Давлекановского района направила в суд уголовное дело о краже почти миллиона рублей у матери участника СВО. Обвиняемая воспользовалась доверием знакомой, которая потеряла сына на фронте, сообщает региональная прокуратура.

В июне 2025 года женщина находилась в гостях у своей знакомой — матери погибшего участника специальной военной операции. Пользуясь тяжёлым эмоциональным состоянием хозяйки и её доверием, гостья получила доступ к банковской карте и мобильному приложению потерпевшей.

Зная, что на счету находится около 1 миллиона рублей, преступница в течение недели систематически переводила деньги на свои реквизиты. Она оплачивала личные покупки и развлечения за счёт горюющей матери. Общая сумма похищенного составила свыше 990 тысяч рублей.

Женщина полностью признала свою вину в содеянном. Ей предъявлено обвинение в краже в крупном размере с банковского счёта. Уголовное дело передано в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.

Это не единственный случай мошенничества в отношении семей участников СВО. Ранее в Удмуртии женщина под видом оказания правовой помощи в оформлении выплат похитила 3 миллиона рублей у семьи участника СВО. Кроме того, она потребовала 870 тысяч рублей якобы за вывоз тела из зоны боевых действий. Мошенники регулярно звонят родственникам погибших солдат, выдавая себя за сотрудников военкомата.

