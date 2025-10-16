Жительница Башкирии обокрала мать погибшего бойца СВО на миллион рублей

Жительница Давлекановского района неделю тратила деньги с карты матери погибшего бойца СВО. Пока та скорбела о сыне, знакомая оплачивала свои развлечения.

Прокуратура Давлекановского района направила в суд уголовное дело о краже почти миллиона рублей у матери участника СВО. Обвиняемая воспользовалась доверием знакомой, которая потеряла сына на фронте, сообщает региональная прокуратура.

В июне 2025 года женщина находилась в гостях у своей знакомой — матери погибшего участника специальной военной операции. Пользуясь тяжёлым эмоциональным состоянием хозяйки и её доверием, гостья получила доступ к банковской карте и мобильному приложению потерпевшей.

Зная, что на счету находится около 1 миллиона рублей, преступница в течение недели систематически переводила деньги на свои реквизиты. Она оплачивала личные покупки и развлечения за счёт горюющей матери. Общая сумма похищенного составила свыше 990 тысяч рублей.

Женщина полностью признала свою вину в содеянном. Ей предъявлено обвинение в краже в крупном размере с банковского счёта. Уголовное дело передано в Давлекановский районный суд для рассмотрения по существу.