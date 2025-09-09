0
1 час
Криминал

Жители Башкирии стали жертвами IT-школы, обманувшей 6 тысяч россиян

Более сотни жителей Башкирии оказались в долговой яме после учёбы в онлайн-университете. Контора обещала гранты и крутую профессию, а в итоге оставила людей с кредитами.
пальцы на клавиатуре ноутбука
©Imagen

Свыше ста человек из Башкирии теперь обивают пороги судов из-за действий IT-школы Urban University. Как выяснили журналисты РБК Уфа, с прошлого года накопилось 110 исков от несостоявшихся айтишников, у которых вместо знаний остались только долги перед банками.

Людям предлагали тест на профориентацию, а затем заманивали на курсы, обещая господдержку. Часть стоимости обучения якобы покрывал грант, а на остаток нужно было оформить кредит. Первые полгода фирма сама вносила платежи, усыпляя бдительность клиентов.

Но в январе 2025 года преподаватели пропали, уроки прекратились, а руководство перестало выходить на связь. Денежные переводы в банки тоже остановились, и тысячи студентов по всей стране внезапно остались один на один со своими кредитами.

Основатель IT-пирамиды Тимур Калимуллин к тому моменту уже был под арестом по другому делу. В июле этого года его отправили в колонию на 3,5 года за аферу с онлайн-игрой, так что правосудие его настигло, но по другому эпизоду. Его подельники также получили реальные сроки.

По оценкам МВД Татарстана, число пострадавших по России перевалило за 4 тысячи, а общий ущерб может достигать миллиарда рублей. Общественники из «Цифрового мира» говорят о 6 тысячах жертв из 84 регионов. Шансы вернуть деньги есть, но только пока у компании-должника имеются активы.

Пока студенты борются за возврат средств, сама контора теряет почву под ногами. Технопарк «Иннополис» в Татарстане, где Urban University арендовал офис, расторг с ними договор из-за скандала. Руководство технопарка подчеркнуло, что аферисты не были их резидентами или партнёрами, а просто снимали помещение.

Похожие записи
0
04.09.2025
Новости

Эксперт по кибербезопасности назвал пароли, которые мошенники могут взломать за считанные секунды

мужчина сидит за ноутбуком
Эксперт из МГТУ им. Баумана рассказал, как мошенники крадут данные и почему заметки в телефоне — плохая идея.
0
14.08.2025
Новости

Кредиты в МФО ограничат с 2026 года: что изменится для россиян

купюры номиналом 5000 рублей
С 2026 года в России запретят брать второй микрозайм, пока не погашен первый. Власти также вводят «период охлаждения» и снижают потолок переплаты до 100%.
0
07.08.2025
Новости

Мошенники пугают жителей Башкирии фейковым штормовым предупреждением от МЧС

спасатель МЧС
В соцсетях и мессенджерах Башкирии распространяется поддельный документ от имени МЧС о грядущих ливнях, урагане и возможной эвакуации. В ведомстве официально заявили, что это фейк, созданный мошенниками
0
05.08.2025
Криминал

Жертва стала преступницей: мошенники заставили уфимку с гранатой ограбить банк

женщина с гранатой
В Уфе 27-летняя местная жительница, став жертвой телефонных мошенников и отдав им 2,9 млн рублей, под их давлением совершила разбойные нападения на банк и комиссионный магазин, угрожая предметом, похожим на гранату.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.