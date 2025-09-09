Жители Башкирии стали жертвами IT-школы, обманувшей 6 тысяч россиян

Более сотни жителей Башкирии оказались в долговой яме после учёбы в онлайн-университете. Контора обещала гранты и крутую профессию, а в итоге оставила людей с кредитами.

Свыше ста человек из Башкирии теперь обивают пороги судов из-за действий IT-школы Urban University. Как выяснили журналисты РБК Уфа, с прошлого года накопилось 110 исков от несостоявшихся айтишников, у которых вместо знаний остались только долги перед банками.

Людям предлагали тест на профориентацию, а затем заманивали на курсы, обещая господдержку. Часть стоимости обучения якобы покрывал грант, а на остаток нужно было оформить кредит. Первые полгода фирма сама вносила платежи, усыпляя бдительность клиентов.

Но в январе 2025 года преподаватели пропали, уроки прекратились, а руководство перестало выходить на связь. Денежные переводы в банки тоже остановились, и тысячи студентов по всей стране внезапно остались один на один со своими кредитами.

Основатель IT-пирамиды Тимур Калимуллин к тому моменту уже был под арестом по другому делу. В июле этого года его отправили в колонию на 3,5 года за аферу с онлайн-игрой, так что правосудие его настигло, но по другому эпизоду. Его подельники также получили реальные сроки.

По оценкам МВД Татарстана, число пострадавших по России перевалило за 4 тысячи, а общий ущерб может достигать миллиарда рублей. Общественники из «Цифрового мира» говорят о 6 тысячах жертв из 84 регионов. Шансы вернуть деньги есть, но только пока у компании-должника имеются активы.

Пока студенты борются за возврат средств, сама контора теряет почву под ногами. Технопарк «Иннополис» в Татарстане, где Urban University арендовал офис, расторг с ними договор из-за скандала. Руководство технопарка подчеркнуло, что аферисты не были их резидентами или партнёрами, а просто снимали помещение.