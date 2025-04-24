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Жители Башкирии пытались откупиться от ФСБ за 100 тысяч рублей

Оба фигуранта арестованы
автомобиль следственного комитета
© rutube

В Уфе завершено расследование уголовного дела о попытке подкупа сотрудника спецслужбы. Как сообщает пресс-служба республиканского СК, двое жителей Чекмагушевского района Башкирии попались на даче взятки и посредничестве.

По материалам дела, в марте 2025 года один из фигурантов оказался под прицелом силовиков — в отношении него проводилась проверка по факту незаконного сбыта спецтехники. Чтобы избежать уголовного преследования, мужчина решил действовать проверенным методом — через своего приятеля предложил оперативнику ФСБ 100 тысяч рублей за «решение вопроса».

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Момент передачи денег стал финальной точкой операции — и взяткодатель, и его посредник были задержаны. Обоим предъявлены обвинения по статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Оба обвиняемых полностью признали вину в содеянном. По ходатайству следствия суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

взятка в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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