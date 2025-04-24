Жители Башкирии пытались откупиться от ФСБ за 100 тысяч рублей

Оба фигуранта арестованы

В Уфе завершено расследование уголовного дела о попытке подкупа сотрудника спецслужбы. Как сообщает пресс-служба республиканского СК, двое жителей Чекмагушевского района Башкирии попались на даче взятки и посредничестве.

По материалам дела, в марте 2025 года один из фигурантов оказался под прицелом силовиков — в отношении него проводилась проверка по факту незаконного сбыта спецтехники. Чтобы избежать уголовного преследования, мужчина решил действовать проверенным методом — через своего приятеля предложил оперативнику ФСБ 100 тысяч рублей за «решение вопроса».

Момент передачи денег стал финальной точкой операции — и взяткодатель, и его посредник были задержаны. Обоим предъявлены обвинения по статьям о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Оба обвиняемых полностью признали вину в содеянном. По ходатайству следствия суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.