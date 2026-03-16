Житель Уфы с ножом и топором за один день напал на двух незнакомцев

В Уфе ранее судимый мужчина обвиняется в покушении на убийство двух человек — сначала он пять раз ударил ножом прохожего, а через несколько часов нанёс удар топором по голове другому незнакомцу.

Прокуратура Ленинского района Уфы завершила расследование и утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на убийство двух человек. Об этом сообщает надзорное ведомство.

В августе 2025 года житель Уфы вступил в конфликт с незнакомым прохожим у жилого дома на улице 2-я Рабочая. В ходе ссоры он не менее пяти раз ударил мужчину ножом в грудную клетку. Спустя несколько часов обвиняемый вооружился кухонным топором и направился к магазину на улице Урицкого, где стояли трое мужчин. Он ударил одного из них топором по голове. Обе жертвы выжили благодаря помощи очевидцев, оперативной работе медиков и сопротивлению самих пострадавших.

Фигурант дела признал вину лишь частично. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Материалы направлены в Ленинский районный суд Уфы.

В феврале 2026 года прокуратура Ленинского района Уфы также направила в суд похожее дело — ранее судимый мужчина в состоянии наркотического опьянения напал на прохожих на улице Гафури, избив 59-летнюю женщину и подростка. Обвиняемый частично признал вину, материалы передали в Ленинский районный суд.

В январе 2026 года прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по делу 26-летней жительницы Уфы, которая несколько месяцев изучала анатомию, а затем напала с ножом на бывшего сожителя в присутствии малолетнего ребёнка. Потерпевший выжил, дело направили в Демский районный суд.

В феврале в Уфе произошло нападение 15-летнего подростка с ножом на студентов общежития Башкирского государственного медицинского университета. Пострадали шесть человек, включая двух полицейских. По факту нападения возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.