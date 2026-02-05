0
Криминал

Житель Уфы продал машину, которую должны были забрать приставы

В Башкирии мужчина избавился от Hyundai Accent за 180 тысяч рублей, хотя авто предназначалось для конфискации после приговора за пьяную езду
В Уфе 35-летний местный житель отправится под суд за продажу автомобиля, который государство планировало конфисковать, сообщила прокуратура Башкортостана.

Осенью 2024-го мужчину признали виновным в управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Hyundai Accent оставили у владельца на временное хранение до окончательного вступления решения в силу, после чего машину должны были изъять. Однако через несколько месяцев он реализовал авто за 180 тысяч рублей.

Фигурант дела свою причастность к преступлению подтвердил. Судебное разбирательство состоится в ближайшее время.

