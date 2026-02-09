Житель Уфы недовольный качеством ремонта автомобиля избил автослесаря до полной потери слуха

В марте 2025 года житель Уфы из-за недовольства ремонтом авто ударил мастера дважды по голове, увез его на машине и бросил на обочине. Прокуратура направила дело в Дёмский районный суд.

Житель Уфы предстанет перед судом по обвинению в похищении и причинении тяжких телесных повреждений автослесарю. По версии следствия, конфликт возник из-за спора о качестве ремонта автомобиля. В результате инцидента пострадавший полностью потерял слух.

По данным следствия, 39-летний мужчина обратился к автослесарю для ремонта машины родственника. После завершения работ обвиняемый счел ремонт некачественным и потребовал его переделать. Мастер отказался, после чего, как утверждается, обвиняемый нанес ему два удара кулаком по голове.

Следствие полагает, что после избиения обвиняемый посадил пострадавшего в автомобиль и вывез в сторону гаражей. По пути он оставил потерпевшего на обочине дороги и скрылся.

Действия обвиняемого квалифицированы как причинение тяжких телесных повреждений, повлекших полную потерю слуха у потерпевшего. Прокуратура Демского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы переданы в Дёмский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что удары кулаком по голове причинили тяжелый вред здоровью и привели к необратимой потере слуха. Пострадавший нуждается в продолжительном лечении и реабилитации.

Обвиняемый не признал вину в полном объеме. Суд определит меру наказания по статьям, связанным с похищением и причинением вреда здоровью.