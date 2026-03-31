Житель Удмуртии за рулём МАЗа в Башкирии попался с чужими правами, купленными в мессенджере за 35 тысяч рублей

Водитель из Удмуртии, ранее лишённый прав, приобрёл поддельное удостоверение через мессенджер за 35 тысяч рублей.

В Мелеузовском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали 41-летнего жителя Удмуртии за езду с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Инспекторы остановили МАЗ с пустым прицепом на 177-м километре трассы Уфа — Оренбург. Мужчина передал им документ на своё имя, однако проверка по базам данных показала: удостоверение зарегистрировано на другого человека. Кроме того, оказалось, что задержанный ранее лишён водительских прав.

На допросе он признался, что купил документ через мессенджер у неизвестного лица, заплатив 35 тысяч рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Мелеузовскому району. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Напомним, 25 февраля 2026 года Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова к 18,5 года колонии строгого режима и штрафу 2,5 миллиона рублей. Суд признал его виновным в организации преступного сообщества, получении взятки и превышении должностных полномочий. По данным следствия, Шайбаков вместе с сообщниками оформлял водительские удостоверения без сдачи экзаменов — за суммы от 15 до 40 тысяч рублей; следствие насчитало 55 эпизодов.

По данным Autonews.ru, в сети участились случаи мошенничества: злоумышленники предлагают россиянам купить водительские удостоверения без экзаменов в ГИБДД. Автоюристы подчёркивают: получить настоящий документ дистанционно невозможно, а все подобные предложения — мошенничество. Покупателями подделок, как правило, становятся те, кого ранее лишили прав за грубые нарушения или управление в нетрезвом виде.

Сегодня инспекторы способны распознать подделку прямо при остановке: сотрудники ГИБДД оснащёны планшетом для проверки удостоверения в режиме реального времени.