Житель Удмуртии за рулём МАЗа в Башкирии попался с чужими правами, купленными в мессенджере за 35 тысяч рублей

Водитель из Удмуртии, ранее лишённый прав, приобрёл поддельное удостоверение через мессенджер за 35 тысяч рублей.
©Владимир Севастьянов / MAX

В Мелеузовском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали 41-летнего жителя Удмуртии за езду с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

Инспекторы остановили МАЗ с пустым прицепом на 177-м километре трассы Уфа — Оренбург. Мужчина передал им документ на своё имя, однако проверка по базам данных показала: удостоверение зарегистрировано на другого человека. Кроме того, оказалось, что задержанный ранее лишён водительских прав.

На допросе он признался, что купил документ через мессенджер у неизвестного лица, заплатив 35 тысяч рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Мелеузовскому району. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Напомним, 25 февраля 2026 года Кировский районный суд Уфы приговорил бывшего начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова к 18,5 года колонии строгого режима и штрафу 2,5 миллиона рублей. Суд признал его виновным в организации преступного сообщества, получении взятки и превышении должностных полномочий. По данным следствия, Шайбаков вместе с сообщниками оформлял водительские удостоверения без сдачи экзаменов — за суммы от 15 до 40 тысяч рублей; следствие насчитало 55 эпизодов.

По данным Autonews.ru, в сети участились случаи мошенничества: злоумышленники предлагают россиянам купить водительские удостоверения без экзаменов в ГИБДД. Автоюристы подчёркивают: получить настоящий документ дистанционно невозможно, а все подобные предложения — мошенничество. Покупателями подделок, как правило, становятся те, кого ранее лишили прав за грубые нарушения или управление в нетрезвом виде.

Сегодня инспекторы способны распознать подделку прямо при остановке: сотрудники ГИБДД оснащёны планшетом для проверки удостоверения в режиме реального времени.

Похожие записи
0
28.02.2026
Происшествия

Смертельное ДТП в Мелеузовском районе: водитель Hyundai погиб в лобовом столкновении с Jeep

авто после дтп
На трассе Зирган — Нордовка в Башкирии произошла авария со смертельным исходом. Пассажиры обоих автомобилей госпитализированы.
0
04.02.2026
Новости

«Лень учить ПДД»: глава ГАИ Башкирии рассказал, почему молодёжь покупает поддельные права

водительские права и ключи от автомобиля на столе
Молодые водители в республике выбирают криминальную схему вместо законной сдачи экзамена из-за нежелания учиться и вникать в правила дорожного движения. Инспекторы ловят нарушителей, но не каждый день
1
30.01.2026
Происшествия

В Башкирии пьяный водитель сжег скутер на глазах ДПС

дверь с табличкой судья
Житель Башкирии сжег свой скутер во время задержания ДПС. Суд обязал нарушителя выплатить государству рыночную стоимость уничтоженного транспорта.
0
21.01.2026
Криминал

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе Мелеузовского района

Рустэм Шамсутдинов
Верховный суд РБ пересмотрел дело Рустэма Шамсутдинова. Экс-чиновнику увеличили срок за взятку в виде трех квартир, исключив помощь следствию.
0
19.01.2026
Криминал

Суд в Башкирии арестовал 13 квартир экс-замглавы Мелеузовского района

Альберт Таймасов
Прокуратура выявила несоответствие расходов и доходов у Альберта Таймасова. Под обеспечительные меры попали недвижимость в Уфе и Мелеузе, а также дорогостоящие иномарки.
0
18.01.2026
Происшествия

Житель Башкирии три года ездил с купленными правами и поддельными номерами

инспектор ГАИ оформляет протокол в автомобиле
24-летний мужчина приобрел водительское удостоверение у знакомых за 85 тысяч рублей и три года успешно пользовался им, пока его не остановили сотрудники ГИБДД.
0
24.10.2025
Происшествия

В Башкирии школьников на экскурсию вёз человек с поддельными правами

школьный автобус
В Благовещенском районе водителя поймали с поддельными правами, когда он вёз детей на экскурсию.
0
20.10.2025
Криминал

В Башкирии чиновника арестовали за попытку подкупить главу района

чиновник в зале суда
В Мелеузовском районе Башкирии новый коррупционный скандал. Бывший замглавы и действующий мэр пытались подкупить главу муниципалитета за 200 тысяч рублей.
