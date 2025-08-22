Главная » Криминал
Житель Стерлитамака отсудил у больницы 876 тысяч рублей за потерю глаза

Мужчина из Стерлитамака лишился глаза из-за уколов в кабинете с ремонтом
Суд обязал Городскую клиническую больницу №1 Стерлитамака выплатить пациенту 876 900 рублей. Мужчина доказал, что потерял глаз из-за некачественного лечения, которое проходило в кабинете врача во время ремонта, пишет издание Proural.

Проблемы со здоровьем у мужчины начались в 2008 году. Из-за гипертонии у него возникли осложнения на левом глазу. Вместо того чтобы госпитализировать пациента, офтальмолог больницы решил лечить его амбулаторно — делал уколы и ставил капельницы прямо в своем кабинете.

По словам пострадавшего, процедуры проводились в условиях антисанитарии, так как в кабинете шел ремонт. Это привело к воспалению, которое переросло в гнойный эндофтальмит. Врачи не смогли спасти глаз — его пришлось удалить. Теперь мужчина вынужден носить протез.

Пациент потребовал от больницы 9,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, медицинских расходов и упущенной выгоды.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. Он постановил взыскать с медучреждения 800 тысяч рублей за моральный вред и 76 900 рублей на покрытие расходов на лечение. В компенсации упущенной выгоды суд отказал.

Решение пока не окончательное — дело рассматривает апелляционный суд Башкирии.

