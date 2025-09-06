0
10 часов
Криминал

Житель Башкирии застрелил чужую лошадь, чтобы разделать на мясо

В Учалинском районе 47-летний сельчанин подстрелил чужую лошадь, а назавтра вернулся за добычей. Но возле туши его уже ждал наряд полиции.
мужчина застрелил лошадь
Попыткой разжиться дармовой кониной закончился для жителя Учалинского района провалом. Мужчину повязали прямо на месте преступления, когда он собирался разделать тушу убитой им лошади. Как нам стало известно из сводок МВД по РБ, теперь ему грозит уголовное наказание.

Всё началось, когда 47-летний житель села Поляковка, будучи подшофе, решил поохотиться. Его целью стала одинокая кобыла, мирно пасшаяся у деревни Абзаково. Мужчина, недолго думая пальнул в животное из ружья.

На следующий день предприимчивый сельчанин вернулся за добычей. Он планировал разделать тушу и, вероятно, обеспечить себя мясом на ближайшее время.

Его планы были нарушены бдительным пастухом. Заметив подозрительную активность возле мёртвой лошади, он сразу же связался с полицейскими.

Прибывший наряд застал горе-мясника врасплох. При задержании у него изъяли тот самый ствол, который, по словам мужчины, он нашёл несколько лет назад. Отпираться было бессмысленно.

В отношении сельского гурмана возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу. Следователи продолжают разбираться в деталях пьяной охоты, пока задержанный даёт показания.

