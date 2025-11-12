0
2 часа
Криминал

Житель Башкирии застал подругу с полуголым мужчиной и жестоко её избил

Житель Нефтекамска вернулся домой и застал свою девушку со спящим полуголым мужчиной. Разбираться с гостем не стал, а жестоко избил подругу.
мужчина с сжатым кулаком
©Imagen

В Нефтекамске история любви закончилась уголовным делом о побоях. Местный житель по имени Артур мечтал о серьёзных отношениях, но его планы разрушила ревность и одна неудачная вечеринка.

Всё началось, когда его девушка ушла на день рождения к подруге. Оттуда она, по словам Артура, слала провокационные видео, чтобы подразнить парня, а после и вовсе перестала выходить на связь.

Встревоженный парень поспешил домой, где его ждал крайне неприятный сюрприз. Он обнаружил свою возлюбленную спящей, а рядом с ней — незнакомого мужчину с голым торсом. Видимо, ночной гость тоже отдыхал.

Артур решил не выяснять отношения с предполагаемым соперником. Весь свой гнев он выместил на девушке. Избиение было настолько сильным, что пострадавшая провела в больнице почти месяц. Теперь ей предстоит пластическая операция для восстановления лица.

Суд учёл все обстоятельства дела и вынес приговор ревнивцу. За жестокое избиение своей подруги Артур получил два года лишения свободы условно.

Похожие записи
0
11.11.2025
Происшествия

В башкирском Нефтекамске школьницы устроили драку в туалете из-за сплетен

драка школьниц
В Нефтекамске ученицы подрались в школьном туалете из-за сплетен о внешности. Теперь делом занимаются полиция и прокуратура, а мать одной из девочек могут наказать.
0
11.11.2025
Происшествия

В Башкирии жестокая драка школьниц в туалете попала на видео

школьный класс
Две ученицы одной из школ Нефтекамска подрались прямо в туалете. Старшеклассницы, собравшиеся поглазеть, смеялись и снимали происходящее на видео.
0
02.09.2025
Новости

Росгидромет направит 147 млн рублей на контроль воздуха в Башкирии

выбросы в воздух
После многолетних судебных тяжб Росгидромет всё-таки выделит 147 млн рублей. На эти деньги в Нефтекамске и Октябрьском появятся посты контроля воздуха.
0
01.09.2025
Происшествия

12-летний артист цирка упал с каната во время репетиции в Башкирии

сумка скорой помощи
В Нефтекамске 12-летний артист цирка упал с 11-метровой высоты на репетиции. Он в тяжелом состоянии, следователи возбудили уголовное дело.
0
11.07.2025
Криминал

В Башкирии отец-наркоман погубил по пьяни трёхнедельного сына

сотрудник мчс возле детской кроватки
В Башкирии будут судить отца, по вине которого погиб трехнедельный сын. Изначально он врал про забытый в кроватке фен, но следствие выяснило: виной всему пьяная неосторожность с сигаретой
0
04.07.2025
Происшествия

Ушёл в сторону Удмуртии: над Башкирией заметили вражеский БПЛА

БПЛА
Над Башкирией заметили беспилотник. Дрон пролетел вдоль границы в Краснокамском районе и ушёл в сторону Удмуртии. Власти Нефтекамска призывают сохранять спокойствие
0
02.07.2025
Новости

Порвал соцсети: доберман из Башкирии освоил татарский язык

собака породы доберман
Доберман Рей из Нефтекамска стал звездой интернета, выучив татарский. Хозяйка научила его случайно, а теперь Рей — настоящая звезда соцсетей, собирающая лайки тысячами
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.