Житель Башкирии застал подругу с полуголым мужчиной и жестоко её избил

Житель Нефтекамска вернулся домой и застал свою девушку со спящим полуголым мужчиной. Разбираться с гостем не стал, а жестоко избил подругу.

В Нефтекамске история любви закончилась уголовным делом о побоях. Местный житель по имени Артур мечтал о серьёзных отношениях, но его планы разрушила ревность и одна неудачная вечеринка.

Всё началось, когда его девушка ушла на день рождения к подруге. Оттуда она, по словам Артура, слала провокационные видео, чтобы подразнить парня, а после и вовсе перестала выходить на связь.

Встревоженный парень поспешил домой, где его ждал крайне неприятный сюрприз. Он обнаружил свою возлюбленную спящей, а рядом с ней — незнакомого мужчину с голым торсом. Видимо, ночной гость тоже отдыхал.

Артур решил не выяснять отношения с предполагаемым соперником. Весь свой гнев он выместил на девушке. Избиение было настолько сильным, что пострадавшая провела в больнице почти месяц. Теперь ей предстоит пластическая операция для восстановления лица.

Суд учёл все обстоятельства дела и вынес приговор ревнивцу. За жестокое избиение своей подруги Артур получил два года лишения свободы условно.