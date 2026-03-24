Житель Башкирии убил знакомого металлическим чайником

Мужчина нанёс не менее 20 ударов чайником по голове и телу потерпевшего во время совместного распития алкоголя. Суд приговорил его к 8 годам колонии.

В башкирском Сибае суд вынес приговор мужчине, который во время застолья насмерть избил знакомого металлическим чайником. Об этом сообщила прокуратура Республики Башкортостан.

Инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Обвиняемый пришёл в гости к потерпевшему, где оба стали распивать спиртное. Между ними возник конфликт. Гость схватил металлический чайник и нанёс хозяину не менее 20 ударов по голове, лицу, телу и конечностям. Мужчина скончался на месте. Нападавший сбежал в Челябинскую область, где его задержали полицейские. Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы.

Сибай неоднократно фигурировал в криминальной хронике Башкирии. В январе 2026 года городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, который на почве ревности избил до смерти свою сожительницу — ему также назначили 8 лет колонии строгого режима.

В феврале 2026 года жительницу Сибая приговорили к 7,5 годам колонии за убийство бывшего мужа топором во время ссоры.

В 2024 году 42-летнему жителю Сибая, работавшему мастером по ремонту бытовой техники, суд назначил пожизненный срок за убийство двух пенсионерок.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, в феврале 2026 года суд также вынес приговор 19-летней жительнице Сибая за ДТП со смертельным исходом — ей назначили 2 года колонии-поселения.