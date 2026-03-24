Криминал

Житель Башкирии убил знакомого металлическим чайником

Мужчина нанёс не менее 20 ударов чайником по голове и телу потерпевшего во время совместного распития алкоголя. Суд приговорил его к 8 годам колонии.
В башкирском Сибае суд вынес приговор мужчине, который во время застолья насмерть избил знакомого металлическим чайником. Об этом сообщила прокуратура Республики Башкортостан.

Инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Обвиняемый пришёл в гости к потерпевшему, где оба стали распивать спиртное. Между ними возник конфликт. Гость схватил металлический чайник и нанёс хозяину не менее 20 ударов по голове, лицу, телу и конечностям. Мужчина скончался на месте. Нападавший сбежал в Челябинскую область, где его задержали полицейские. Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил ему 8 лет лишения свободы.

Сибай неоднократно фигурировал в криминальной хронике Башкирии. В январе 2026 года городской суд вынес приговор 36-летнему местному жителю, который на почве ревности избил до смерти свою сожительницу — ему также назначили 8 лет колонии строгого режима.

В феврале 2026 года жительницу Сибая приговорили к 7,5 годам колонии за убийство бывшего мужа топором во время ссоры.

В 2024 году 42-летнему жителю Сибая, работавшему мастером по ремонту бытовой техники, суд назначил пожизненный срок за убийство двух пенсионерок.

По данным прокуратуры Республики Башкортостан, в феврале 2026 года суд также вынес приговор 19-летней жительнице Сибая за ДТП со смертельным исходом — ей назначили 2 года колонии-поселения.

Похожие записи
18.03.2026
Криминал

Пять лет за «Дом Коновалова»: в Башкирии вынесли приговор бывшей главе Бирска

Бирский межрайонный суд вынес приговор бывшей главе администрации Бирска Виктории Бурдиной — пять лет колонии общего режима за злоупотребление полномочиями, их превышение и получение взятки.
17.03.2026
Криминал

Уфимца-поджигателя отправили в СИЗО: он угрожал бывшей жене, которой ранее спалил квартиру

44-летний житель Уфы, обвиняемый в поджоге квартиры экс-супруги, заключён под стражу. Он нарушил судебный запрет и рассылал угрозы потерпевшей по СМС.
14.03.2026
Новости

Сибай получил статус моногорода — в Башкирии их теперь семь

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении Сибая в федеральный реестр монопрофильных муниципалитетов. Теперь в республике семь моногородов.
13.03.2026
Криминал

В Уфе ревнивая сожительница зарезала мужчину двумя ножами и напала на полицейского

В столице Башкортостана суд приговорил 31-летнюю женщину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы за убийство сожителя на почве ревности. После задержания она напала на сотрудника полиции.
11.03.2026
Криминал

В Уфе жительницу Кумертау отправили в колонию за поджог машины соседки

Октябрьский районный суд Уфы приговорил 37-летнюю уроженку Кумертау к 2 годам и 8 месяцам колонии-поселения за умышленный поджог чужого автомобиля и угрозу убийством.
07.03.2026
Новости

В Башкирии суд запретил Росприроднадзору закрывать мусорный полигон под Бирском

18-й арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции: вывести из эксплуатации первую очередь полигона ТКО под Бирском нельзя.
04.03.2026
Криминал

Житель Башкирии 12 часов держал знакомую в подполе, а потом пытался её убить

Иглинский межрайонный суд вынес приговор мужчине, который 12 часов держал знакомую в подполе частного дома, а позже угрожал ей убийством. Его задержали спустя пять лет в Екатеринбурге.
