Житель Башкирии стал жертвой вымогателей при заказе интим-услуг

После предоплаты аферисты требовали всё новые переводы, угрожая рассказать о его намерениях жене

В Нефтекамске мужчина лишился более 21 тысячи рублей, пытаясь заказать услуги «ночной бабочки». О курьёзном случае мошенничества сообщает МВД по Башкирии в четверг, 24 апреля.

По данным правоохранителей, нефтекамец, бороздя просторы интернета, наткнулся на заманчивое объявление об оказании интимных услуг. Соблазнившись перспективой приятного времяпрепровождения, он набрал указанный в рекламе номер. На другом конце провода раздался женский голос, пообещавший незабываемую встречу, но с условием перечисления предоплаты в размере 2 тысяч рублей.

Охваченный желанием мужчина без колебаний перевёл требуемую сумму и стал готовиться к свиданию. Однако ожидание затянулось настолько, что пыл потенциального клиента угас. Он решил отменить встречу и потребовать возврата денег. Тут-то и начался настоящий развод: девушка заявила, что для возврата предоплаты необходимо перечислить полную стоимость услуги – 6500 рублей. Не заподозрив подвоха, мужчина выполнил и это условие.

Когда и эти деньги растворились в воздухе, нефтекамца переключили на некоего «менеджера», который, прибегнув к угрозам, вытребовал ещё 6500 рублей. На этом вымогательство не закончилось – аферисты продолжали запугивать жертву разборками и угрожали рассказать его супруге о пикантных намерениях.

Мошенники остановились только когда у горе-клиента закончились деньги – к этому моменту общая сумма переводов превысила 21 тысячу рублей. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование этой неудачной попытки найти платную любовь.