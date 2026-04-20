0
5 часов
Криминал

Житель Башкирии создал фейковый аккаунт бывшей жены в соцсети с ее интимными фото

Прокуратура Башкирии направила в суд дело 37-летнего жителя Кумертау, который зарегистрировал в соцсети аккаунт от имени бывшей супруги и опубликовал там её интимные фото и сведения о состоянии здоровья.
погоны прокуратуры
© rutube

В Кумертау 37-летний житель предстанет перед судом за нарушение неприкосновенности частной жизни бывшей супруги.

По данным следствия, в феврале он зарегистрировал в социальной сети страницу от её имени, разместив там личные фотографии, в том числе интимного характера, а также сведения о состоянии её здоровья.

Обвиняемый вину признал в полном объёме. Теперь материалы дела направлены в суд. Информацию подтвердила пресс-служба прокуратуры Республики Башкортостан.

Напомним, в июле 2025 года в том же Кумертау уже рассматривалось схожее дело. Суд признал местного жителя виновным в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, составляющих личную тайну, без согласия потерпевшей. Мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за распространение интимных фотографий своей бывшей жены. По информации Госкомитета РБ по делам юстиции, поводом стал семейный конфликт между бывшими супругами, проживавшими в одном доме.

В апреле 2026 года Курганский городской суд вынес приговор 42-летнему местному жителю за публикацию интимных снимков бывшей партнёрши в открытом доступе. Суд квалифицировал его действия по двум статьям — нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение порнографии в интернете — и назначил наказание в виде 2,5 лет колонии общего режима. Как сообщал СК России по Курганской области, о произошедшем женщина узнала от знакомых.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.