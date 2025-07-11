Житель Башкирии с фальшивым АК пытался напугать росгвардейцев

Житель Белебея угрожал силовикам макетом автомата Калашникова, спровоцировав конфликт. Затем он попытался сбежать на авто, но был пойман и арестован на 14 суток

Двумя неделями административного ареста закончилось для 36-летнего жителя Белебея желание поиграть в крутого парня. Мужчина решил, что лучший аргумент в споре с силовиками — это автомат Калашникова, пусть и ненастоящий.

Вечером 9 июля компания из четырёх не совсем трезвых мужчин заехала на внедорожнике на территорию Городского пруда. Их поведение привлекло внимание охраны, которая немедленно вызвала наряд Росгвардии. Прибывшие правоохранители попытались успокоить компанию, но те лишь распалялись.

В разгар словесной перепалки, когда дело шло к задержанию, один из мужчин достал из машины копию АК и начал угрожать силовикам. Его храбрость оказалась такой же бутафорской, как и оружие. Поняв, что запахло жареным, он прыгнул в автомобиль и нажал на педаль газа.

Побег был эффектным, но недолгим. Далеко уехать не получилось — уже через квартал машину блокировал патруль ППС. Горе-вояке пришлось сдаться. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а его самого — в отдел для разбирательств.

В итоге Белебеевский городской суд признал мужчину виновным в неповиновении законным требованиям полиции. За свой спектакль с угрозами и попыткой скрыться он получил 14 суток ареста. Вину дебошир признал лишь частично.