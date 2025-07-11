Житель Башкирии с фальшивым АК пытался напугать росгвардейцев

Житель Белебея угрожал силовикам макетом автомата Калашникова, спровоцировав конфликт. Затем он попытался сбежать на авто, но был пойман и арестован на 14 суток ©соцсети
Двумя неделями административного ареста закончилось для 36-летнего жителя Белебея желание поиграть в крутого парня. Мужчина решил, что лучший аргумент в споре с силовиками — это автомат Калашникова, пусть и ненастоящий.
Вечером 9 июля компания из четырёх не совсем трезвых мужчин заехала на внедорожнике на территорию Городского пруда. Их поведение привлекло внимание охраны, которая немедленно вызвала наряд Росгвардии. Прибывшие правоохранители попытались успокоить компанию, но те лишь распалялись.
В разгар словесной перепалки, когда дело шло к задержанию, один из мужчин достал из машины копию АК и начал угрожать силовикам. Его храбрость оказалась такой же бутафорской, как и оружие. Поняв, что запахло жареным, он прыгнул в автомобиль и нажал на педаль газа.
Побег был эффектным, но недолгим. Далеко уехать не получилось — уже через квартал машину блокировал патруль ППС. Горе-вояке пришлось сдаться. Автомобиль отправили на штрафстоянку, а его самого — в отдел для разбирательств.
В итоге Белебеевский городской суд признал мужчину виновным в неповиновении законным требованиям полиции. За свой спектакль с угрозами и попыткой скрыться он получил 14 суток ареста. Вину дебошир признал лишь частично.
Автомат был настоящий?
Нет, это была качественная копия, или, как говорят официально, макет автомата Калашникова. Именно поэтому история не переросла в уголовное дело. Но даже с игрушечным оружием спорить с Росгвардией — плохая затея.
За что именно его арестовали? За угрозы или за побег?
Формально его наказали по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. То есть, ключевым нарушением стал отказ подчиняться и попытка скрыться. Сама по себе демонстрация макета оружия в этой ситуации стала лишь отягчающим обстоятельством, которое и привело к аресту.
Почему наказание — всего 14 суток? Разве угрожать силовикам — это не серьёзное преступление?
Всё дело в том, что оружие было неопасным. Если бы автомат оказался боевым, мужчине грозила бы уголовная статья и реальный тюремный срок. А так как угроза была, по сути, блефом, его действия расценили как административное правонарушение, а не преступление.
Ему могут предъявить что-то ещё?
Теоретически — да. Если в ходе разбирательства выяснится, что он, например, оскорблял сотрудников при исполнении, дело может получить новый оборот. Однако, судя по быстрому решению суда, скорее всего, всё ограничится уже назначенным административным арестом.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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