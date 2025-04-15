Житель Башкирии пытался добраться до Украины и воевать против России

Кировский суд Уфы заключил его под стражу

26-летний житель села Михайловка Уфимского района Башкирии задержан при попытке уехать в Украину для вступления в террористическую организацию в составе ВСУ. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает УФСБ по региону.

В январе башкортостанец заполнил онлайн-анкету для вступления в запрещённую организацию, действующую на стороне ВСУ. Отправив паспортные данные, он получил одобрение и инструкции по пересечению границы. Мужчина приобрёл билет до Москвы, планируя оттуда добраться до Украины через третьи страны, но был задержан сотрудниками ФСБ при попытке выезда.

Кировский районный суд Уфы заключил задержанного под стражу. Свою вину в содеянном мужчина признал полностью.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Уфе арестован глава столичной фирмы, обвиняемый в хищении госсредств при модернизации аэропорта Магнитогорска. По данным башкирского Следкома предприниматель получил аванс в 6,1 миллиарда рублей из 6,6-миллиардного контракта на реконструкцию воздушной гавани в Абзелиловском районе республики. Бизнесмен заключил договор на проведение работ в 2022 году, однако вместо исполнения обязательств оказался фигурантом уголовного дела.