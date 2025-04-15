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Житель Башкирии пытался добраться до Украины и воевать против России

Кировский суд Уфы заключил его под стражу
фсб
©rutube

26-летний житель села Михайловка Уфимского района Башкирии задержан при попытке уехать в Украину для вступления в террористическую организацию в составе ВСУ. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает УФСБ по региону.

В январе башкортостанец заполнил онлайн-анкету для вступления в запрещённую организацию, действующую на стороне ВСУ. Отправив паспортные данные, он получил одобрение и инструкции по пересечению границы. Мужчина приобрёл билет до Москвы, планируя оттуда добраться до Украины через третьи страны, но был задержан сотрудниками ФСБ при попытке выезда.

задержание преступника
©ФСБ

Кировский районный суд Уфы заключил задержанного под стражу. Свою вину в содеянном мужчина признал полностью.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Уфе арестован глава столичной фирмы, обвиняемый в хищении госсредств при модернизации аэропорта Магнитогорска. По данным башкирского Следкома предприниматель получил аванс в 6,1 миллиарда рублей из 6,6-миллиардного контракта на реконструкцию воздушной гавани в Абзелиловском районе республики. Бизнесмен заключил договор на проведение работ в 2022 году, однако вместо исполнения обязательств оказался фигурантом уголовного дела.

Уфимский район
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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