Житель Башкирии получил удар ножом, перепутав в постели жену с гостьей

Инцидент произошёл ночью, когда трое спали на одной кровати после застолья

В башкирском городе Салавате мужчина оказался в больнице после того, как перепутал свою супругу с её подругой.

Инцидент произошёл ночью в квартире пары, сообщает Мэш Батащ. Трое взрослых весело проводили время за выпивкой, после чего легли спать на одной кровати — муж посередине, жена и подруга Олеся по бокам. Ночью мужчина потянулся в темноте не в ту сторону, начав обнимать гостью. Та проснулась, схватила нож и ударила мужчину в грудь. Ранение оказалось не смертельным, однако женщине присудили 4 года колонии за причинение тяжкого вреда здоровью.

— Втроём спали с мужичком посередине 😅 дальше можно не продолжать…, — комментирует ситуацию в соцсетях пользователь с ником Shakti.

— Ошибся?? Он что, дитë ошибиться?? Очевидно, что не ошибка, а намеренное действие. Как ни крути, женщина сделала полезное дело. Насильнику этому за его деяния срока никакого там после лечения не предусмотрено? Про это почему не написали? Ну, 4 года колонии не так много, держим кулаки за нее, — пишет Вася Л.

— В гости пришла, посидели, лучше поехать домой, — отмечает Насима.

— Проснулась и схватилась за нож 🙄спала с ножом что ли? — удивлена Kisi M/

— Ну ну перепутал сторону ага 😁, а тетка боевая только с ножом спит в гостях на всякий случай), — пишет Леся.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в Кармаскалинском районе Башкирии мужчина нанес два ножевых ранения своему брату в ходе застолья. Суд вынес мягкий приговор с учетом положительных характеристик обвиняемого, наличия у него малолетних детей и факта примирения братьев после случившегося конфликта.