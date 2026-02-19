0
4 часа
Криминал

Житель Башкирии получил срок за призывы вступить в ВСУ и хранение наркотиков

20-летний житель Ишимбая вел канал с призывами воевать против России. При обыске у него нашли технику и наркотики. Суд назначил реальное лишение свободы.
надпись фсб на куртке
©rutube

Суд признал 20-летнего жителя Ишимбая виновным в публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Молодой человек вел телеграм-канал с агитацией за украинские вооруженные формирования и хранил дома наркотические средства. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Башкортостану.

По данным следствия, осужденный создал и администрировал канал в Телеграме. В нем он регулярно публиковал посты с призывами вступать в ВСУ. Призывы были направлены на склонение подписчиков к участию в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Сотрудники ФСБ установили автора канала и провели обыск по месту его жительства. Были изъяты компьютерная техника и средства связи, которые использовались для ведения канала.

Кроме техники, сотрудники ведомства обнаружили в квартире приспособление для употребления наркотиков и сверток с гашишем. Это, в свою очередь, стало основанием для дополнительного обвинения наряду с основными статьями. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии.

Ранее похожий случай произошел в селе Михайловка Уфимского района. Там ФСБ задержала мужчину, который заполнил онлайн-анкету для вступления в организацию, запрещенную в РФ. Он намеревался выехать из страны для участия в вооруженном конфликте на стороне противника, но его действия были пресечены на этапе подготовки.

