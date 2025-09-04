Житель Башкирии получил 3 года колонии за угрозы Росгвардии макетом автомата

Рецидивист из Белебея решил попугать Росгвардию макетом АК в местном парке. Спектакль с учебным автоматом стоил ему трёх реальных лет строгого режима.

Тремя годами колонии строгого режима закончилась выходка для 36-летнего жителя Белебея. Мужчина решил, что угрожать силовикам макетом автомата — отличная идея. Вердикт огласили в суде, детали истории передала Объединённая пресс-служба судов Башкирии.

Инцидент произошел в июле, когда горожанин на своей машине заехал прямо в городской парк. На вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны, но вместо диалога получили представление. Мужчина выхватил из салона предмет, неотличимый от автомата Калашникова.

Чтобы добавить драмы, он передёрнул затворную раму, имитируя досылание патрона. Затем скандалист подошёл к одному из бойцов, направил на него дуло учебного оружия и начал сыпать угрозами.

После эффектного выступления Александр К. сбежал, но скрывался недолго. Вскоре его задержали, оформив для начала 14 суток за неповиновение. Уже потом эта история переросла в полноценное уголовное дело.

Выяснилось, что для подсудимого это далеко не первая ходка. Он всего несколько месяцев был на свободе, отбыв 9-летний срок. В прошлый раз он с подельниками грабил в Уфе девушек из сферы интим-услуг, угрожая им пистолетом.

На заседании суда дебошир полностью признал свою вину. В последнем слове он попытался изобразить раскаяние, заявив, что «как бы извиняется» перед сотрудником за созданную им «как бы опасность». Судья, выслушав всё это, и с учётом «богатой» биографии Александра, отправил его под усиленным конвоем в колонию.