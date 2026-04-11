Житель Башкирии получил 15 лет за поджог тепловоза в Самаре

36-летний мужчина устроил теракт в самарском локомотивном депо по чужому указанию.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге 10 апреля вынес приговор 36-летнему уроженцу Башкортостана по делу о теракте. О приговоре сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Следователи установили: в феврале 2025 года мужчина поджёг тепловоз на территории локомотивного депо в Железнодорожном районе Самары. Поджог он совершил по заданию неизвестного — за деньги. Цель — дестабилизировать работу органов власти. Дело в отношении организатора выделили в отдельное производство. Его личность не установлена.

РЖД оценили ущерб в 31 миллион рублей. Суд назначил осуждённому 15 лет лишения свободы и год ограничения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан возместить РЖД весь ущерб от пожара.

Это не единственный подобный приговор. В феврале 2026 года 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге осудил 18-летнего жителя города за аналогичное преступление — на момент его совершения виновному было 17 лет. В мае 2025 года он получил задание через мессенджер от анонимного куратора и устроил поджог на территории вагонного депо «Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский». Действия юноши суд квалифицировал как теракт по статье 205 УК РФ и назначил 6 лет колонии общего режима.

В марте 2026 года в Нижнем Новгороде осудили двух подростков — 15 и 16 лет. По данным УФСБ по Нижегородской области, в феврале 2025 года они подожгли релейный шкаф и два информационных шкафа на железнодорожном перегоне Пижма — Тоншаево — тоже за деньги и с той же целью. Первый получил 6 лет, второй — 8 лет воспитательной колонии.

В августе 2025 года в Орле задержали двух подростков, которых подозревают в поджоге тепловоза в локомотивном депо. Куратор вышел на них через мессенджер и пообещал от 90 до 120 тысяч рублей. Денег исполнители не получили. По факту поджога возбудили дело о теракте.

В декабре 2025 года в Новосибирской области суд вынес приговор ещё двум несовершеннолетним — их признали виновными в покушении на теракт, совершённом по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Сроки — от 3 до 3,5 лет воспитательной колонии.