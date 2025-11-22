Житель Башкирии поджег локомотив в Самаре

Приволжская транспортная прокуратура утвердила обвинение жителю Башкирии. В феврале он сжег локомотив в Самаре за деньги кураторов. Ущерб составил 31 млн рублей.

Обвинительный акт в отношении уроженца Башкортостана утвердили сотрудники Приволжской транспортной прокуратуры. Мужчине инкриминируют совершение террористического акта по предварительному сговору, материалы дела уже переданы для рассмотрения в Центральный окружной военный суд.

Следствие установило, что в феврале текущего года фигурант вступил в переписку с неизвестным куратором. Собеседник предложил ему заработать на диверсии, целью которой была названа дестабилизация работы органов власти. Согласившись на условия, обвиняемый получил инструкции и отправился выполнять задание в соседний регион.

Объектом атаки стало локомотивное депо в Железнодорожном районе Самары. Исполнитель проник на охраняемую территорию и устроил пожар, уничтожив железнодорожную технику. По оценкам экспертов, действия поджигателя нанесли компании «РЖД» убытки на сумму свыше 31 миллиона рублей.

Теперь жителю республики грозит серьезный тюремный срок — от 12 до 20 лет лишения свободы. Личность заказчика преступления пока не установлена, материалы в отношении организатора выделены правоохранителями в отдельное производство.

Это не первый случай, когда жители региона оказываются на скамье подсудимых за атаки на железнодорожную инфраструктуру в других областях. В апреле 2025 года Краснодарский суд вынес приговор другому уроженцу Башкирии. Мужчина получил 10,5 лет строгого режима за поджог релейного шкафа на Кубани, который он совершил по заданию кураторов.

Тенденция с вербовкой через мессенджеры прослеживается с прошлого года. Летом 2024-го Верховный суд Башкирии отправил в колонию группу из троих подростков, которые за 20 тысяч рублей жгли оборудование на перегоне «Карламан — Приуралье». Тогда несовершеннолетние диверсанты получил от 8 до 12 лет воспитательной колонии.