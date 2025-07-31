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Житель Башкирии обвиняется в торговле контрафактом на 3,1 млн рублей

Мужчина хранил в гараже и торговом павильоне более 28 тысяч пачек немаркированной продукции.
погоны прокуратуры
© rutube

Житель Кумертау предстанет перед судом по обвинению в организации нелегального табачного бизнеса. По данным прокуратуры, он наладил продажу немаркированных сигарет в особо крупном размере, общая стоимость которых превышает 3,1 миллиона рублей.

Схему раскрыли правоохранительные органы. Мужчина организовал подпольный склад в гараже на улице Альмухаметова. Там он хранил 28 тысяч пачек сигарет и наклеивал на них поддельные этикетки известных марок, готовя к продаже. Реализовывать товар он планировал через торговый павильон на улице Карла Маркса.

Всю партию контрафактной продукции полиция изъяла. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте табачных изделий. Дело направлено для рассмотрения в Кумертауский межрайонный суд.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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