Житель Башкирии обвиняется в торговле контрафактом на 3,1 млн рублей

Мужчина хранил в гараже и торговом павильоне более 28 тысяч пачек немаркированной продукции.

Житель Кумертау предстанет перед судом по обвинению в организации нелегального табачного бизнеса. По данным прокуратуры, он наладил продажу немаркированных сигарет в особо крупном размере, общая стоимость которых превышает 3,1 миллиона рублей.

Схему раскрыли правоохранительные органы. Мужчина организовал подпольный склад в гараже на улице Альмухаметова. Там он хранил 28 тысяч пачек сигарет и наклеивал на них поддельные этикетки известных марок, готовя к продаже. Реализовывать товар он планировал через торговый павильон на улице Карла Маркса.

Всю партию контрафактной продукции полиция изъяла. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье о незаконном приобретении, хранении и сбыте табачных изделий. Дело направлено для рассмотрения в Кумертауский межрайонный суд.