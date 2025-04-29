Житель Башкирии избил жену за то, что та сидела в TikTok

Мужчина получил три года ограничения свободы

В башкирском городе Межгорье мужчина напал на супругу из-за того, что она вместе с сыном смотрела ролики в TikTok после работы и не помогала свекрови на кухне. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Сначала мужчина выразил недовольство, затем конфликт перерос в побои, после чего женщину выгнали из квартиры. Позже она вернулась с сотрудниками полиции. Суд приговорил мужчину к трём годам ограничения свободы.

— Ну это ведь со стороны жены тоже неправильно. Могла бы уж этот телефон хоть дома в покое оставить и тоже помочь, — написал в соцсетях Булат.

— Мужчина прав, на том простом основании, то что он мужчина! Если не устраивает, пусть ищет другого всю жизнь, отряхнулась и дальше, снова отряхнулась и ещё дальше, и так до талого …😆😆😆. Мудрые женщины понимают, ну а глупых сегодня — море!!! Именно по этому, мудрые замужем, и берегут СЕМЬЮ, ну а другие вечно в поисках), — считает Рустам.