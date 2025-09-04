Житель Башкирии испепелил Chery нового парня экс-подруги

39-летний житель Октябрьского не смог смириться с новым романом экс-возлюбленной. Он выследил и спалил Chery её ухажёра. Мужчину вычислили и задержали.

Сгоревшая дотла Chery Arrizo на парковке в Октябрьском стала финальным аккордом в любовной драме. Силовикам потребовалось меньше двух суток, чтобы вычислить и навестить с визитом поджигателя. Задержание проходило при силовой поддержке спецназа.

Поджигателем оказался 39-летний местный житель. Как выяснили следователи, мужчина никак не мог отпустить бывшую пассию. Мысль о том, что у неё появился новый кавалер, оказалась невыносимой, и он решился на радикальный шаг.

В ночь на второе сентября ревнивец пришёл к дому на улице Рахимьяна Насырова. Его целью была иномарка стоимостью от двух миллионов рублей. Мужчина облил автомобиль бензином, чиркнул спичкой и скрылся, оставив позади себя полыхающий костёр из металла и пластика.

Оперативники недолго ломали голову над этим делом. Изучив записи с камер и опросив очевидцев, они быстро вышли на след подозреваемого. Визит силовиков домой к мужчине стал для него неприятным сюрпризом.

На допросе парень чистосердечно во всём сознался. Он подтвердил, что мотивом для преступления стала обычная ревность. Смириться с новым выбором экс-подруги он не сумел, поэтому и пошёл на преступление с канистрой наперевес.

Теперь ревнивцу светит уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества. Пока идёт следствие, его отпустили домой под подписку о невыезде.