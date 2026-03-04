0
6 часов
Криминал

Житель Башкирии 12 часов держал знакомую в подполе, а потом пытался её убить

Иглинский межрайонный суд вынес приговор мужчине, который 12 часов держал знакомую в подполе частного дома, а позже угрожал ей убийством. Его задержали спустя пять лет в Екатеринбурге.
дверь с табличкой судья
©Ньюс-Баш

Иглинский межрайонный суд приговорил местного жителя к трём годам и четырём месяцам колонии строгого режима за незаконное лишение свободы и угрозу убийством, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Осуждённый в состоянии алкогольного опьянения избил знакомую в частном доме в селе Иглино и около 12 часов не выпускал её из подпола. Спустя несколько месяцев он встретил пострадавшую, угрожал убийством, ударил ножом и попытался задушить ремнём.

Во время одного из конфликтов обвиняемый ударил поленом по голове незнакомого мужчину, причинив тому лёгкий вред здоровью.

Чтобы избежать уголовного преследования, осуждённый скрылся. Полицейские разыскивали его пять лет и задержали в Екатеринбурге. Суд определил отбывание наказания в колонии строгого режима.

Осуждённые за удержание людей в Иглинском районе

Иглинский район неоднократно фигурировал в уголовных делах по статье о незаконном лишении свободы. В ноябре 2025 года Иглинский межрайонный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому по ч. 1 ст. 127 и ч. 1 ст. 119 УК РФ, за удержание фельдшера скорой помощи и угрозу убийством — ему назначили ограничение свободы сроком на один год. Суд учёл смягчающие обстоятельства: инвалидность, участие в СВО и государственную награду.

Уфимский реабцентр осуждён за удержание пациентов

В январе 2026 года суд в Уфе вынес приговор шестерым сотрудникам реабилитационного центра, признанным виновными в незаконном лишении свободы и похищении людей. Организатор создал коммерческую структуру и арендовал жилые дома в Уфимском и Чишминском районах, где под видом помощи зависимым людям удерживали пациентов.

Куда обращаться пострадавшим от насилия в Башкирии

Пострадавшие от домашнего насилия и угроз могут обращаться в дежурную часть полиции по телефону 102 или через единый номер экстренных служб 112. Прокуратура Республики Башкортостан принимает обращения граждан через официальный портал Генеральной прокуратуры РФ (epp.genproc.gov.ru).

Разъяснения по применению статьи 127 УК РФ

В январе 2026 года Федеральная палата адвокатов опубликовала разъяснения по применению статей о незаконном лишении свободы. Согласно документу, в отличие от похищения человека, при незаконном лишении свободы по ст. 127 УК РФ потерпевший остаётся в месте своего нахождения, но ограничивается в передвижении без законных оснований. Угроза убийством при незаконном лишении свободы квалифицируется по совокупности преступлений — ст. 127 и ст. 119 УК РФ.

