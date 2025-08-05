Жертва стала преступницей: мошенники заставили уфимку с гранатой ограбить банк

В Уфе 27-летняя местная жительница, став жертвой телефонных мошенников и отдав им 2,9 млн рублей, под их давлением совершила разбойные нападения на банк и комиссионный магазин, угрожая предметом, похожим на гранату.

Сотрудники Росгвардии в Уфе задержали 27-летнюю женщину, которая совершила серию дерзких разбойных нападений, но оказалась не хладнокровной преступницей, а жертвой циничной и многоходовой мошеннической схемы.

В июле уфимке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками налоговой и Госуслуг. Под предлогом якобы просроченной декларации они выманили у неё код из SMS, получив доступ к её личному кабинету. Дальше в дело вступили «сотрудники банка и полиции», которые убедили женщину, что на её имя оформляют кредиты. Под их полным психологическим контролем она сняла все свои сбережения, взяла новые кредиты, заняла деньги у знакомых и передала мошенникам в общей сложности 2,9 млн рублей.

Когда деньги у жертвы закончились, аферисты перешли к финальной стадии своего плана. Они заявили, что на женщину заведено уголовное дело, и для «содействия следствию» ей необходимо совершить преступление. Её заставили купить страйкбольную гранату и отправили грабить финансовые учреждения.

Женщина совершила налёт на банк на улице Менделеева, где, угрожая «гранатой», забрала более 5 тысяч рублей, а затем попыталась ограбить комиссионный магазин на улице Цюрупы. Однако сотрудник магазина успел нажать тревожную кнопку, и налётчицу задержали.