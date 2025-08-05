Жертва стала преступницей: мошенники заставили уфимку с гранатой ограбить банк

Сотрудники Росгвардии в Уфе задержали 27-летнюю женщину, которая совершила серию дерзких разбойных нападений, но оказалась не хладнокровной преступницей, а жертвой циничной и многоходовой мошеннической схемы.
В июле уфимке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками налоговой и Госуслуг. Под предлогом якобы просроченной декларации они выманили у неё код из SMS, получив доступ к её личному кабинету. Дальше в дело вступили «сотрудники банка и полиции», которые убедили женщину, что на её имя оформляют кредиты. Под их полным психологическим контролем она сняла все свои сбережения, взяла новые кредиты, заняла деньги у знакомых и передала мошенникам в общей сложности 2,9 млн рублей.
Когда деньги у жертвы закончились, аферисты перешли к финальной стадии своего плана. Они заявили, что на женщину заведено уголовное дело, и для «содействия следствию» ей необходимо совершить преступление. Её заставили купить страйкбольную гранату и отправили грабить финансовые учреждения.
Женщина совершила налёт на банк на улице Менделеева, где, угрожая «гранатой», забрала более 5 тысяч рублей, а затем попыталась ограбить комиссионный магазин на улице Цюрупы. Однако сотрудник магазина успел нажать тревожную кнопку, и налётчицу задержали.
Клонирование голоса с помощью ИИ. Нейросети позволяют подделывать голоса родных, друзей или коллег. Человек может получить звонок или голосовое сообщение от "знакомого" с просьбой срочно перевести деньги.
Ловушки с QR-кодами. Мошенники рассылают QR-коды под предлогом получения выигрыша, оплаты штрафа или посылки. При сканировании такого кода на телефон жертвы устанавливается вредоносная программа, которая крадет личные и банковские данные.
Кража через NFC. Жертве предлагают установить "защитное" приложение, например, от Центробанка. Затем просят приложить банковскую карту к телефону якобы для активации защиты. В этот момент мошенники создают виртуальную копию карты и могут снимать с нее деньги в банкоматах с функцией бесконтактной оплаты.
Продление договора с оператором связи. Аферисты сообщают, что срок действия договора на обслуживание SIM-карты истекает, и для продления просят продиктовать код из SMS. Этот код дает им доступ к личному кабинету на Госуслугах, через который они могут оформлять кредиты.
Мошенники все чаще нацеливаются не только на взрослых, но и на несовершеннолетних. В первом квартале 2025 года жертвами мошеннических схем стали 3 тысячи детей, что на 25% больше, чем годом ранее. Рост связывают с низким уровнем цифровой грамотности молодежи и неумением противостоять психологическим манипуляциям.
Часто дропперами становятся люди в уязвимом финансовом положении, студенты или пенсионеры, которые соглашаются "помочь" за небольшое вознаграждение, не осознавая последствий. С июля 2025 года в России вступил в силу закон, который ввел уголовную ответственность за дропперство. Теперь даже за разовую передачу своей банковской карты мошенникам можно получить до трех лет лишения свободы, а организаторам таких схем грозит до шести лет заключения.
Немедленно прекращайте разговор. Если звонящий оказывает психологическое давление, торопит, требует немедленных действий или угрожает — это главный признак мошенничества. Сразу кладите трубку.
Самостоятельно перезванивайте. Всегда проверяйте информацию. Если вам звонят якобы из банка или полиции, найдите официальный номер организации (на обороте карты или на официальном сайте) и позвоните туда сами.
Используйте "самозапрет" на кредиты. Если вы не планируете брать кредиты, можно установить в своей кредитной истории запрет на их выдачу. Это не позволит мошенникам оформить заем на ваше имя, даже если они получат доступ к вашим данным.
Настройте лимиты и уведомления в банке. Установите дневные лимиты на переводы и онлайн-покупки. Это ограничит возможный ущерб. Также подключите push- или SMS-уведомления обо всех операциях, чтобы мгновенно заметить подозрительную активность и заблокировать карту.
Обсудите риски с близкими. Поговорите с пожилыми родственниками и детьми об уловках мошенников. Практика показывает, что они наиболее уязвимы из-за доверчивости или недостатка жизненного опыта.