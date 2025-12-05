Защита Алана Марзаева намерена обжаловать приговор суда по делу о взятке

Адвокат бывшего и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева направил апелляцию в Верховный суд республики. Осужденный отрицает вину и намерен добиваться оправдания.

Защита экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева обжалует приговор суда первой инстанции. Апелляционная жалоба была зарегистрирована 1 декабря и направлена через Ленинский районный суд Уфы в Верховный суд республики, передает РИА Новости.

Адвокат осужденного Расим Гарифуллин подтвердил факт подачи апелляции, уточнив, что дата рассмотрения пока не назначена. Сам Марзаев считает свое дело политическим и уверен в собственной невиновности. По словам защитника, подзащитный намерен добиваться истины в апелляционной или кассационной инстанции.

В ноябре 2025 года Ленинский районный суд Уфы признал Марзаева виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. Помимо лишения свободы, экс-чиновнику назначили штраф в 561 миллион рублей. Суд также запретил ему занимать должности на госслужбе в течение 12 лет.

По версии следствия, высокопоставленный чиновник получил 37 миллионов рублей от руководства дорожно-строительной компании за крупные госконтракты и покровительство. Посредником в передаче денег выступал экс-министр транспорта Башкирии Александр Клебанов, скончавшийся от онкологии весной 2025 года.

При оглашении приговора Марзаев демонстративно пил кофе, а услышав решение судьи, начал аплодировать. В последнем слове подсудимый называл происходящее сценарием и обещал отправить за решетку тех, кто сфабриковал против него дело.

Верховный суд Башкирии установил срок до 11 декабря для подачи возражений сторон. После этого начнется рассмотрение апелляции.

Уроженец Северной Осетии переехал в Башкирию в 2018 году по приглашению Радия Хабирова и курировал сферы строительства, ЖКХ и транспорта. Как ранее сообщал news-bash.ru, дело Марзаева стало частью масштабной антикоррупционной кампании в регионе: ранее силовики задерживали главу Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова и бывшего начальника Госстройнадзора Артура Давлетшина.