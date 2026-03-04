0
2 часа
Криминал

Замдиректора «Стерлитамак-Арены» заключили под стражу за хищение 750 тысяч рублей

Чиновницу обвиняют в незаконной сдаче площадей муниципального дворца спорта
задержание подозреваемой
©УФСБ

Заместителя директора дворца спорта «Стерлитамак-Арена» заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщило Следственное управление СК по Башкирии. Обвинение предъявил следственный отдел по Стерлитамаку.

По материалам дела, в период с августа 2021 по ноябрь 2022 года женщина без оформления официальных договоров передала помещения муниципального спортивного объекта двум коммерсантам. Те разместили на площадях сервисный центр хоккейной экипировки. Оплата на счёт учреждения при этом не поступала — обвиняемая присвоила 750 тысяч рублей.

RuTube
©УФСБ

Преступление выявили сотрудники УФСБ. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил фигурантку в СИЗО. В местах её проживания и работы следователи провели обыски. Расследование продолжается.

Директор школы Стерлитамака сдавала стадион за взятку

Напомним, в ноябре 2025 года в Стерлитамаке следователи завершили расследование аналогичного дела — экс-директор школы с июня 2021 по май 2023 года без официального договора предоставляла футбольное поле частной секции. За два года она получила свыше 400 тысяч рублей наличными и переводами. Дело направлено в Стерлитамакский городской суд, сообщил СУ СК по Башкирии.

Коррупционные иски в Башкирии выросли на 49%

По данным РБК Уфа со ссылкой на прокуратуру РБ, в 2024 году прокуроры предъявили в суды республики 149 исков по коррупционным делам на сумму 438,5 млн рублей. Годом ранее — 137 дел на 294,4 млн рублей. Таким образом, количество исков выросло на 8,8%, а сумма по ним — на 48,9%. В январе 2026 года СК Башкирии подвёл итоги по коррупционным делам 2025 года, среди которых массовые обвинения сотрудникам Госжилстройнадзора — более 15 человек.

СК Башкирии усилил борьбу с коррупцией в 2025 году

По данным «Российской газеты», в 2025 году Следственный комитет по Башкирии активизировал работу по коррупционным преступлениям. Наибольшее число дел связано с Госжилстройнадзором, где фигуранты продавали положительные заключения на ввод объектов в эксплуатацию — суммы взяток составляли от 50 тысяч до 2,5 млн рублей.

Похожие записи
0
02.03.2026
Криминал

Экс-глава «Башкирских электрических сетей» получил 10 лет строгого режима за миллионные взятки

в зале суда на осужденного надевают наручники
Бывшего гендиректора АО «БЭС» Павла Багаева осудили за получение взяток на сумму свыше 6,5 млн рублей. Конвой взял его под стражу прямо в зале суда.
0
28.02.2026
Криминал

Полицейский в Башкирии силой женил бойца СВО на своей матери

военнослужащий держит руку своей жены
Полицейский из Туймазинского района незаконно удерживал земляка, чтобы сделать его супругом своей мамы и обогатиться на фронтовых выплатах.
1
27.02.2026
Криминал

Начальника управления Минэкологии в Башкирии задержали за взятки на 1,7 млн рублей

силовики пришли на задержание
Руководителя стерлитамакского территориального управления Минэкологии Башкирии задержали по подозрению в получении взяток от предприятий.
0
27.02.2026
Новости

В городе Башкирии ввели особый режим из-за загрязнения воздуха

выбросы в воздух
В Стерлитамаке с вечера 27 февраля действует режим неблагоприятных метеоусловий — предприятия обязаны ограничить выбросы в атмосферу.
0
26.02.2026
Криминал

В Башкирии арестовали группу лиц за мошенничество с военными выплатами

задержание адвоката
В Учалах адвокат с сообщниками женили бездомного, отправили воевать по контракту и после его гибели присвоили почти 16 млн рублей выплат.
0
25.02.2026
Криминал

В Башкирии осудили «золотого гаишника»: Ильдус Шайбаков получил 18,5 года колонии

подсудимый в зале суда
Суд в Уфе вынес приговор экс-начальнику МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдусу Шайбакову: 18,5 года строгого режима за организацию коррупционной схемы по продаже водительских удостоверений.
0
24.02.2026
Криминал

В Башкирии пристав незаконно получил 50 тысяч рублей по программе «Рекрут»

погоны прокуратуры
В Башкирии двое судебных приставов и экс-супруга одного из них незаконно получили 50 тысяч рублей по программе «Рекрут», оформив выплату за человека, который сам решил пойти на контракт.
0
22.02.2026
Новости

Пять судей в Башкирии подали в отставку

статуя фемиды
В Башкирии сразу пять судей написали заявления об уходе. Квалификационная коллегия рассмотрит их обращения 26 февраля — спустя считанные дни после приговора экс-помощнице мирового судьи, осуждённой за взятки.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.