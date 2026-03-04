Замдиректора «Стерлитамак-Арены» заключили под стражу за хищение 750 тысяч рублей

Чиновницу обвиняют в незаконной сдаче площадей муниципального дворца спорта

Заместителя директора дворца спорта «Стерлитамак-Арена» заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщило Следственное управление СК по Башкирии. Обвинение предъявил следственный отдел по Стерлитамаку.

По материалам дела, в период с августа 2021 по ноябрь 2022 года женщина без оформления официальных договоров передала помещения муниципального спортивного объекта двум коммерсантам. Те разместили на площадях сервисный центр хоккейной экипировки. Оплата на счёт учреждения при этом не поступала — обвиняемая присвоила 750 тысяч рублей.

©УФСБ

Преступление выявили сотрудники УФСБ. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил фигурантку в СИЗО. В местах её проживания и работы следователи провели обыски. Расследование продолжается.

Директор школы Стерлитамака сдавала стадион за взятку

Напомним, в ноябре 2025 года в Стерлитамаке следователи завершили расследование аналогичного дела — экс-директор школы с июня 2021 по май 2023 года без официального договора предоставляла футбольное поле частной секции. За два года она получила свыше 400 тысяч рублей наличными и переводами. Дело направлено в Стерлитамакский городской суд, сообщил СУ СК по Башкирии.

Коррупционные иски в Башкирии выросли на 49%

По данным РБК Уфа со ссылкой на прокуратуру РБ, в 2024 году прокуроры предъявили в суды республики 149 исков по коррупционным делам на сумму 438,5 млн рублей. Годом ранее — 137 дел на 294,4 млн рублей. Таким образом, количество исков выросло на 8,8%, а сумма по ним — на 48,9%. В январе 2026 года СК Башкирии подвёл итоги по коррупционным делам 2025 года, среди которых массовые обвинения сотрудникам Госжилстройнадзора — более 15 человек.

СК Башкирии усилил борьбу с коррупцией в 2025 году

По данным «Российской газеты», в 2025 году Следственный комитет по Башкирии активизировал работу по коррупционным преступлениям. Наибольшее число дел связано с Госжилстройнадзором, где фигуранты продавали положительные заключения на ввод объектов в эксплуатацию — суммы взяток составляли от 50 тысяч до 2,5 млн рублей.