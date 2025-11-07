0
6 часов
Криминал

Забили палками: в Башкирии откопали труп мужчины, убитого 14 лет назад

В Башкирии двое мужчин предстанут перед судом за убийство 14-летней давности. Они забили знакомого палками в лесу ради 73 тысяч рублей, а труп откопали только сейчас.
поиск останков
©следком Башкирии

Двух жителей Стерлитамакского района ждёт скамья подсудимых за преступление, которое они пытались скрыть почти полтора десятилетия. Как сообщает прокуратура Башкирии, мужчинам вменяют жестокую расправу и разбой, совершённые ещё в 2011 году.

В марте 2011-го двое приятелей под предлогом помощи в покупке автомобиля выманили мужчину в лес у села Косяково. Вместо новенькой машины его ждала смертельная ловушка.

мужчина на месте преступления
©следком Башкирии

В лесу покупателя авто жестоко избили палками. Когда жертва перестала дышать, злоумышленники забрали его деньги — 73 тысячи рублей — и закопали тело прямо на месте преступления, чтобы скрыть следы.

Долгие годы убийство оставалось нераскрытым, пока в октябре 2024 года оперативники не задержали одного из соучастников. Он сначала дал признательные показания и рассказал о деталях той ночи, но позже решил пойти в отказ.

Тем не менее, его первоначальные слова помогли следствию. В апреле 2025 года в указанном месте в лесу следователи обнаружили останки погибшего мужчины. Теперь уголовное дело передано в Верховный суд республики, но обвиняемые свою вину не признают, несмотря на найденные улики.

Ранее издание Ньюс-Баш сообщало о том, что в Белебее местный житель задушил свою подругу и почти месяц прятал тело в погребе, прежде чем избавиться от него, расчленив. А в Уфе мужчина столкнул свою жену с балкона пятого этажа во время семейной ссоры.​

Статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям в республике показывает тревожную динамику. За первые четыре месяца 2025 года их число выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5 548 случаев против 4 701. К середине лета рост немного замедлился, но всё равно оставался на уровне 6,9% за полугодие. По итогам семи месяцев Башкирия и вовсе оказалась на втором месте в Приволжском федеральном округе по числу таких преступлений. В январе 2025 года республика занимала 37-е место в общероссийском рейтинге регионов по уровню преступности.​

