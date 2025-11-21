0
1 час
Криминал

Взятки, пытки, «строгач»: Алан Марзаев приговорен к 13 годам заключения за коррупцию

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев признан виновным в получении взятки. Суд назначил 13 лет строгого режима, штраф и конфискацию имущества.
Алан Марзаев
©пресс-служба судов Башкирии

В Ленинском районном суде Уфы поставили точку в громком деле бывшего и.о. вице-премьера республики Алана Марзаева, пишет РБК-Уфа. Фемида признала экс-чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначила наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие доказало, что высокопоставленный чиновник обогатился на 37 миллионов рублей. Деньги ему передало руководство дорожно-строительной компании за крупные госконтракты и покровительство. Общая сумма «отката» должна была составить 56 миллионов, но передачу траншей пресекли силовики.

Посредником в этой схеме выступал другой высокопоставленный чиновник — экс-министр транспорта Александр Клебанов. Именно он посредником при передаче денег, но до приговора не дожил: ключевой свидетель обвинения скончался от онкологии весной 2025 года. Смерть подельника не спасла Марзаева от тюремного срока, хотя защита настаивала на невиновности.

Кроме внушительного срока, суд ударил по карману осужденного. Марзаев обязан выплатить крупный штраф, а его активы — земельный участок и два элитных коттеджа — конфискуются в доход государства. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе.

В последнем слове Марзаев называл происходящее «сценарием», обещал «отмыться» и даже угрожал посадить своих обвинителей. Ранее подсудимый жаловался на жесткие методы следствия, утверждая, что признательные показания из него выбивали током.

Как сообщает news-bash.ru, Марзаев стал очередной фигурой в масштабной антикоррупционной чистке региона. Уроженец Северной Осетии перебрался в Башкирию в 2018 году по приглашению Радия Хабирова и курировал самые денежные сферы — стройку и ЖКХ. Глава региона до последнего держал паузу, обещая не увольнять подчиненного до вердикта.

Дело Марзаева встало в один ряд с другими громкими делами, о которых писал news-bash.ru. Ранее силовики взялись за главу Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова и бывшего начальника Госстройнадзора Артура Давлетшина. Тенденция налицо: неприкасаемых в республиканской элите больше нет.

Похожие записи
0
20.11.2025
Новости

Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев пообещал отмыться и посадить своих обвинителей

Алан Марзаев
Бывший вице-премьер башкирского правительства Алан Марзаев выступил в Ленинском районном суде Уфы с финальной речью перед приговором.
-1
19.11.2025
Криминал

Один из богатейших людей Уфы может сесть на 10 лет: что известно о деле Рустема Сайдашева

наручники на решетке
Десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей — такое наказание запросило государственное обвинение для уфимского предпринимателя Рустема Сайдашева.
0
18.11.2025
Криминал

Прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

Алан Марзаев
В Ленинском районном суде Уфы на процессе по делу бывшего и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева сторона обвинения запросила для подсудимого 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
0
17.11.2025
Криминал

Экс-замглавы МинЖКХ Башкирии лишился активов на 103 млн рублей по решению суда

Ильдус Мамаев
Верховный суд Башкирии поставил точку в деле бывшего заместителя министра ЖКХ республики Ильдуса Мамаева, оставив в силе решение об изъятии у него в доход государства активов на сумму около 103 миллионов рублей.
0
17.11.2025
Криминал

В Башкирии борец с коррупцией сам попался на взятке в 6 миллионов рублей

руки в наручниках
Бывший начальник отдела экономической безопасности полиции в Стерлитамаке предстанет перед судом по обвинению в крупном взяточничестве. По версии следствия, офицер, призванный бороться с финансовыми преступлениями
0
11.11.2025
Новости

Хабиров объяснил свою позицию по уголовному делу против вице-премьера Марзаева: «Могу внутренне звереть»

алан марзаев
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что не уволит вице-премьера Алана Марзаева до решения суда. Он признался, что готов внутренне звереть от ситуации.
-1
07.11.2025
Криминал

Забили палками: в Башкирии откопали труп мужчины, убитого 14 лет назад

поиск останков
В Башкирии двое мужчин предстанут перед судом за убийство 14-летней давности. Они забили знакомого палками в лесу ради 73 тысяч рублей, а труп откопали только сейчас.
0
06.11.2025
Криминал

Суд продлил домашний арест Яруллину и оставил Юрину в СИЗО

яруллин и юрина
Народному артисту Башкирии Вильдану Яруллину вновь продлили домашний арест, а его предполагаемую сообщницу Гульнару Юрину оставили в СИЗО до начала зимы. Их обвиняют в растрате почти 10 млн рублей.
