Взятки, пытки, «строгач»: Алан Марзаев приговорен к 13 годам заключения за коррупцию

Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев признан виновным в получении взятки. Суд назначил 13 лет строгого режима, штраф и конфискацию имущества.

В Ленинском районном суде Уфы поставили точку в громком деле бывшего и.о. вице-премьера республики Алана Марзаева, пишет РБК-Уфа. Фемида признала экс-чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначила наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие доказало, что высокопоставленный чиновник обогатился на 37 миллионов рублей. Деньги ему передало руководство дорожно-строительной компании за крупные госконтракты и покровительство. Общая сумма «отката» должна была составить 56 миллионов, но передачу траншей пресекли силовики.

Посредником в этой схеме выступал другой высокопоставленный чиновник — экс-министр транспорта Александр Клебанов. Именно он посредником при передаче денег, но до приговора не дожил: ключевой свидетель обвинения скончался от онкологии весной 2025 года. Смерть подельника не спасла Марзаева от тюремного срока, хотя защита настаивала на невиновности.

Кроме внушительного срока, суд ударил по карману осужденного. Марзаев обязан выплатить крупный штраф, а его активы — земельный участок и два элитных коттеджа — конфискуются в доход государства. Также ему запрещено занимать должности на госслужбе.

В последнем слове Марзаев называл происходящее «сценарием», обещал «отмыться» и даже угрожал посадить своих обвинителей. Ранее подсудимый жаловался на жесткие методы следствия, утверждая, что признательные показания из него выбивали током.

Как сообщает news-bash.ru, Марзаев стал очередной фигурой в масштабной антикоррупционной чистке региона. Уроженец Северной Осетии перебрался в Башкирию в 2018 году по приглашению Радия Хабирова и курировал самые денежные сферы — стройку и ЖКХ. Глава региона до последнего держал паузу, обещая не увольнять подчиненного до вердикта.

Дело Марзаева встало в один ряд с другими громкими делами, о которых писал news-bash.ru. Ранее силовики взялись за главу Мелеузовского района Рустэма Шамсутдинова и бывшего начальника Госстройнадзора Артура Давлетшина. Тенденция налицо: неприкасаемых в республиканской элите больше нет.