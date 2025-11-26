Взятка за барельефы: стали известны подробности ареста сотрудника Минпромэнерго Башкирии

В Уфе задержали начальника отдела Минпромэнерго Марата Галиева. Чиновника подозревают в получении взятки за приемку барельефов и видео.

26 ноября стало известно о задержании начальника отдела административно-технического обеспечения и лицензирования Минпромэнерго Башкирии Марата Галиева. Операцию провели сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета. Чиновника задержали с поличным при получении части требуемой суммы.

©Следком Башкирии

По версии следствия, Галиев курировал исполнение государственного контракта, заключенного с индивидуальным предпринимателем. Договор предусматривал изготовление литого барельефа «Карта Российской Федерации» и создание видеороликов для участия делегации республики в международной выставке «ИННОПРОМ-2025», проходившей в Екатеринбурге. Следствие считает, что за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ чиновник потребовал от подрядчика 100 тысяч рублей.

Передача денег проходила под контролем оперативников. Марата Галиева задержали в момент получения первого транша в размере 50 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, сопряженное с вымогательством»). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Информацию о сотруднике уже удалили с официального сайта министерства.

Это задержание продолжает серию коррупционных дел в регионе. 20 ноября 2025 года суд вынес приговор бывшему и.о. вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву. Его признали виновным в получении взятки в размере 37 миллионов рублей и приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Сам Марзаев вину не признал.

Ранее, в октябре 2025 года, фигурантом уголовного дела стал сотрудник Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору. Начальника отдела пожарного контроля обвинили в получении 200 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии объекта. При задержании он заявил сотрудникам ФСБ: «Давно ждал, устал».