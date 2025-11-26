0
49 минут
Криминал

Взятка за барельефы: стали известны подробности ареста сотрудника Минпромэнерго Башкирии

В Уфе задержали начальника отдела Минпромэнерго Марата Галиева. Чиновника подозревают в получении взятки за приемку барельефов и видео.
допрос подозреваемого
©Следком Башкирии

26 ноября стало известно о задержании начальника отдела административно-технического обеспечения и лицензирования Минпромэнерго Башкирии Марата Галиева. Операцию провели сотрудники региональных управлений ФСБ и Следственного комитета. Чиновника задержали с поличным при получении части требуемой суммы.

RuTube
©Следком Башкирии

По версии следствия, Галиев курировал исполнение государственного контракта, заключенного с индивидуальным предпринимателем. Договор предусматривал изготовление литого барельефа «Карта Российской Федерации» и создание видеороликов для участия делегации республики в международной выставке «ИННОПРОМ-2025», проходившей в Екатеринбурге. Следствие считает, что за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ чиновник потребовал от подрядчика 100 тысяч рублей.

Передача денег проходила под контролем оперативников. Марата Галиева задержали в момент получения первого транша в размере 50 тысяч рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, сопряженное с вымогательством»). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Информацию о сотруднике уже удалили с официального сайта министерства.

Это задержание продолжает серию коррупционных дел в регионе. 20 ноября 2025 года суд вынес приговор бывшему и.о. вице-премьера Башкирии Алану Марзаеву. Его признали виновным в получении взятки в размере 37 миллионов рублей и приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей. Сам Марзаев вину не признал.

Ранее, в октябре 2025 года, фигурантом уголовного дела стал сотрудник Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору. Начальника отдела пожарного контроля обвинили в получении 200 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии объекта. При задержании он заявил сотрудникам ФСБ: «Давно ждал, устал».

Похожие записи
0
26.11.2025
Новости

В Уфе арестован начальник отдела Минпрома Башкирии Марат Галиев

Марат Галиев
В Уфе арестован начальник отдела Минпрома Марат Галиев. Следствие считает, что он требовал 50 тысяч рублей у предпринимательницы за подписание актов сдачи работ.
0
21.11.2025
Криминал

Взятки, пытки, «строгач»: Алан Марзаев приговорен к 13 годам заключения за коррупцию

Алан Марзаев
Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев признан виновным в получении взятки. Суд назначил 13 лет строгого режима, штраф и конфискацию имущества.
0
20.11.2025
Новости

Экс-вице-премьер Башкирии Алан Марзаев пообещал отмыться и посадить своих обвинителей

Алан Марзаев
Бывший вице-премьер башкирского правительства Алан Марзаев выступил в Ленинском районном суде Уфы с финальной речью перед приговором.
-1
19.11.2025
Криминал

Один из богатейших людей Уфы может сесть на 10 лет: что известно о деле Рустема Сайдашева

наручники на решетке
Десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей — такое наказание запросило государственное обвинение для уфимского предпринимателя Рустема Сайдашева.
0
18.11.2025
Криминал

Прокуратура запросила 14 лет колонии для экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

Алан Марзаев
В Ленинском районном суде Уфы на процессе по делу бывшего и. о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева сторона обвинения запросила для подсудимого 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
0
17.11.2025
Криминал

Экс-замглавы МинЖКХ Башкирии лишился активов на 103 млн рублей по решению суда

Ильдус Мамаев
Верховный суд Башкирии поставил точку в деле бывшего заместителя министра ЖКХ республики Ильдуса Мамаева, оставив в силе решение об изъятии у него в доход государства активов на сумму около 103 миллионов рублей.
0
05.11.2025
Криминал

В Челябинске арестовали жительницу Башкирии, обвиняемую в убийстве собственной дочери

подозреваемая за решеткой в зале суда
Жительницу Башкирии, обвиняемую в убийстве 5-летней дочки, арестовали в Челябинске до 3 января. Тело ребёнка нашли в диване. Женщина уверяет, что не убивала ее.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.